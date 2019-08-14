Son yerel seçimlerin ardından oluşan siyasi atmosfer ve aktörlerin bu sürece nasıl uyum sağlayacakları üzere epeydir kafa yoruyorum.

Gözlemlerime göre, dezenformasyondan ve kör dövüşünden algıları bozulan kamuoyu, siyasetten medyaya, iş dünyasından futbola kadar pek çok alanda rasyonelleşme talep ediyor.

Kimi dostlarım bu konuyla ilgili yazılarımda fazla iyimser olduğumu düşünüyorlar.

Geçen gün onlardan birine Sözcü gazetesinin son dönemdeki manşetlerinden bazılarını gönderdim.

15 Temmuz'un ardından:

"Milletçe kenetlendik" "Demokrasi şöleni" S 400'ler geldiğinde:

"Tehditlere boyun eğmedik" Barış koridoru hakkında:

"Gücümüzü kimse test etmesin" Kaz Dağları protestocularına:

"Lanet olsun sizin çevreciliğinize"

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Düne kadar" dediği haberiyle, vesayet odaklarınaverdikleri destekle kendi okurlarındanbileeleştirisialan Sözcü, elbette köşe yazılarıylafalanAncak hiç olmazsaayıklama gayreti göstermeleribile çevredekitalebini gördüklerinin işareti.Çatışmayı körükleyen tekil örneklere ya da kimin takiyecitartışmalarınaysa hiç girmeyeceğim.Çünkü ağız dalaşından başka bir anlamı yok, faydasız.Kaldı ki kamuoyunun elindekiçok hassas.Siyasi mücadelenin sertleşmesi,gibiyöntemlerin devreye girmesiyle, artık alınan tavırlarda önemli bir kriter.Sözünü ettiğimkalıplarına daha fazla teslim olacağımızbir dönem değil.Tam aksine, gerçekliğinaçıkta bıraktığı bir dönemedoğru yürüyoruz.Örneğin Kandil'le organik bağını inkar etmeyen vekiller Meclis'te gerinirken, onların hazırladığı bir metne imza atanBu olaya ulaştığımız demokrasimiz seviyesindeYa da akademisyenlerin aklı başında insanlar olduğu kabulünde artık hangimiz eskisi kadar ısrarcı olabiliriz?Birazcık samimiyet hepimize iyi gelecek.