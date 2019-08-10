Türkiye Lozan'ın yüzüncü yılına sayılı yıllar kala bulunduğu bölgedeki konumunu ve etkinliğini tahkim ediyor.

Hava sahasını güvenlik altına almak için Rusya'dan S-400 alıyor.

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde, mültecilerin dönüşüne de imkân tanıyacak, terör örgütlerinden arındırılmış 'Barış Koridoru"nu oluşturmaya soyunuyor.

Zorlu bir satranç.

Akdeniz'e kıyısı bile olmayan devletlerin üşüştüğü petrol doğalgaz ganimetinden hakkını almak için dişini tırnağına takmış. "Sıcak denizlere" indirdiği sondaj gemilerini donanmasıyla ve F-16'larıyla koruyor.

Tüm küreselci kurtların oturduğu sözüm ona serbest piyasa sofrasından cari açığını düşürecek bir payla kalkmak öyle kolay iş değil.

Petrol, doğalgaz, altın aslanın ağzında değil midesinde. Kural mural da yok. Ek gümrük vergileri faso fiso... Artık devletler, Somalili korsanlar gibi Hürmüz Boğazı'nda tanker gasp ediyor!

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