Türkiye Suriye'deki krizinde başından beri ülkenin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması tezini savunuyor.

Ancak bu öneri kabul görmediği gibi, Ankara'nın işaret ettiği bölge de bir DEAŞ masalı uydurularak PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bırakıldı.

Elbette konu Türkiye için, masada taviz verilecek her hangi bir kalem değildi. TSK, kısa süre içerisinde başarılı operasyonlarla Türkiye'nin güvenliği için hayati konumdaki Cerablus, Afrin ve El Bab'ı ele geçirdi.

Söz konusu bölgelerde güvenliğin sağlanmasının ardından kent konseyleri kuruldu. Kürt, Arap, Türkmen ve diğer etnik grupların belirlediği, bölgenin sosyolojik ve etnik yapısıyla uyumlu yerel idare göreve başladı. Mahalli polis ve asayiş gücü oluşturuldu.

İç savaş sırasında Türkiye'ye kaçan Suriyeli mülteciler arasından güvenli hale getirilen bu bölgelere geri dönenlerin sayısının her geçen gün arttığı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta da Suriye'nin kuzeyinde bir "barış koridoru" açmak için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanının işaret ettiği alanuzanıyor vebuluyor.Fırat Nehri'nin doğusundagibi yerleşim bölgeleri var. Bu alanlardayanı sırade var.Dolayısıyla gözler, Fransa'ya olmasa da ABD'ye çevrilmişti. Dün bu konuda çok önemli bir gelişme yaşandı.ve'ndenyapılanortak açıklamada"Güvenli Bölgenin birbarış koridoru olmasıve yerinden edilmişkonularındamutabık kalınmıştı"denildi. Açıklamadaayrıca,kurulacağıbelirtildi.Yıllardırherkes için büyükgetirileri olacak.Yalnızca, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan bölge devletleri değil, mülteci sorununun siyasi dengelerini altüst ettiğiİstanbul seçimlerinin ardından genel seçim kazanmış gibi motive olan CHP de boş durmuyor elbette. Muharrem Sarıkaya'ya konuşan, Birtoplayacaklarını vesöylemiş.Kemal Beyin masasında PKK-YPG olmayacakmış.İyi bari.