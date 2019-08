Bildiğiniz üzere internet mecrasının da TV'leri sıkıcı hale getiren RTÜK'ün denetimine girmesine karşıyım. Tavrım bugünkü tartışmayla başlamış da değil. Geçen cuma bu köşede görüşlerimi ifade ettim. Bu yüzden "Olumlu yorumları, haksız ve acımasız eleştirileri tek tek analiz ettiklerini" söyleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in cevaplarını merakla okudum.

Şahin'in açıklamasından birkaç satırbaşı aktarayım:

- "Sansürden bilerek veya bilmeden, bir amaca hizmet ederek ya da bilinçsizce bahsedenlerin iyi niyetli oldukları düşünülemez. Herkesin malumu sansür, yayınların daha yapılmadan denetlenmesi ve müdahalelerin uygulanmasıdır. Anayasamızda da açıkça sansür yasaklanmıştır." - "İnternet üzerindeki platformlarda isteğe bağlı yayıncılığı düzenleme ve denetleme çalışmalarımız hayatın doğal akışına ters düşecek şekilde olmayacaktır."

- "Birçok ülkede internet yayın içeriklerinin denetlenmesi ve içerik üreticilerinin lisanslanmasına yönelik çalışmalar mevcuttur."

- "Özgürlük demek işimize geldiği gibi her an her zeminde karşımızdakinin kutsallarına, ailesine ve değerlerine sınırsızca küfretmek değildir."

- "Gerçekler ve örnekler ayan beyan ortadayken düzensizlik ve denetimsizlik talep eden sınırlı kesimin maksadını anlamak mümkün değildir.

***

***