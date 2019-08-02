Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 'İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayınlandı.

Düzenlemeye göre internet üzerinden yayın yapan dijital platformların artık RTÜK'ten lisans almaları gerekecek. Bu, isteğe bağlı yayınların da 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'un 8. Maddesi'ndeki genel ahlak hükümleriyle değerlendirilmesi anlamına geliyor.

Kapsamı genişletilen maddenin mevcut haliyle ne gibi sonuçlar doğurduğunu zaten hepiniz görüyorsunuz.

Yıllar içindeki uygulamalarla öyle absürt bir ortam oluştu ki gündelik hayatta bireyin tercihine bağlı olan serbestliklerin ekranda gösterilmesi yasak. Buna karşın yapılması kanunla yasaklanan fiiller televizyonlarda serbest!

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