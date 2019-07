Son Durak yazın tatile girdiği için televizyon mesaime ara verebiliyorum.Ancak bugüne kadar, kısa süren zorunlu ayrılık süreleri haricinde yazmayı hiç bırakmamıştım.

Bu sene seçim sonrası gündemin durgunlaşmasını da fırsat bilerek, insan kaynaklarının da teşvikiyle biriken izinlerimin bir kısmını kullanayım dedim. İki haftadır yazmıyordum.

Bu süre içerisinde Twitter'a da doğru düzgün girmedim. Hiçbir yorum yapmadım. "Çekici" linç ayinlerini görmezden geldim. Hatta gündem detoksunun dozunu artırıp telefon trafiğimi bile minimuma indirdim.

Gün boyu her şeye yazı konusu olarak bakan biri olarak, bu deneyimin ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Zira ne yazacağınızı düşünmeyince siyaseti takip etme ihtiyacınız da azalıyor. Zamanla da gündeme dair ilginiz azalıyor.

Tabii sonuçta sosyal varlıklarız. Ve gazetecilerin, siyaset yazarlarının insanlarla kurduğu ilişkinin kanalı belli. Siz ne kadar uzak kalmaya çalışsanız da kiminle konuşsanız, sohbet etseniz konu dönüp dolaşıp malum yere geliyor.

Ama kontrol edemediğim bu durumu da artıya çevirdim.

Bol bol dinledim. Yorum yapmadan, tartışmadan... İnsan vereceği cevaba odaklanmadığı zaman daha iyi anlıyor.

Gördüklerimin, farkına vardıklarımın bir kısmını sizlerle de paylaşayım.

***

***

Seçimlerle geçen bulanık atmosferin netleşmesinden midir bilmiyorum ama herkesinolduğunu gördüm.Kısa bir süre öncesine kadar her türlü diyaloğu kilitleyenyerini daha gerçekçi argümanlara bırakmış.Seçim yoluyla yerel yönetimlerin ciddi kısmının elde edilebildiğini deneyimleyen muhalifler "diktatör", "tek adam" gibiartık peynir ekmek gibi sıralamıyorlar. Dahayapıyorlar. S-400 'ler ve Akdeniz meselesi gibi konularda şahit olduğumuz üzere, siyaset üstü konularda hükümetin politikalarını destekliyorlar. Görmüşsünüzdür, yıllardır aka kara demekte hiçbir beis görmeyenbile 15 Temmuz'un yıldönümünde ya da S-400'ler Türkiye 'ye indiğinde attığı manşetlerle "yandaş" medyayı kıskandırdı.İktidarı destekleyenler de muhalefetin her türlü talebinin şeytanlaştırılması kolaycılığına tepkililer. Kendilerini aptal yerine koyan aşırılıklara, şovlara tepkililer.bekliyorlar.Biliyorum, kimileriniz beni çokbulacak. Muhtemelen deyerleşik ve sosyal medyanın dev aynası tuttuğunefret söylemlerini, provokasyonları,dedikoduları önümüze koyacaklar...Bunlar her dönem her yerde hep vardılar, olacaklar da.Ama Türkiye,değil. Zordönemlerde sağduyusunu hep hissettiğimizçok daha büyük bir ortak akıl var bu ülkede. Nefret pompalayan odakların çıkardığı patırtıya,ortak çıkarlarımızı, geleceğimizi savundukça, sorun değil çözüm ürettikçe de daha etkili olacak.Yeni dönemin hepimize kazandıracak bu havasını koklayamayansa,Adınız gibi emin olabilirsiniz.Bu arada yazmayı da sizleri de çok özlemişim. İyi ki varsınız.