Son Durak yazın tatile girdiği için televizyon mesaime ara verebiliyorum.Ancak bugüne kadar, kısa süren zorunlu ayrılık süreleri haricinde yazmayı hiç bırakmamıştım.

Bu sene seçim sonrası gündemin durgunlaşmasını da fırsat bilerek, insan kaynaklarının da teşvikiyle biriken izinlerimin bir kısmını kullanayım dedim. İki haftadır yazmıyordum.

Bu süre içerisinde Twitter'a da doğru düzgün girmedim. Hiçbir yorum yapmadım. "Çekici" linç ayinlerini görmezden geldim. Hatta gündem detoksunun dozunu artırıp telefon trafiğimi bile minimuma indirdim.

Gün boyu her şeye yazı konusu olarak bakan biri olarak, bu deneyimin ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Zira ne yazacağınızı düşünmeyince siyaseti takip etme ihtiyacınız da azalıyor. Zamanla da gündeme dair ilginiz azalıyor.

Tabii sonuçta sosyal varlıklarız. Ve gazetecilerin, siyaset yazarlarının insanlarla kurduğu ilişkinin kanalı belli. Siz ne kadar uzak kalmaya çalışsanız da kiminle konuşsanız, sohbet etseniz konu dönüp dolaşıp malum yere geliyor.

Ama kontrol edemediğim bu durumu da artıya çevirdim.

Bol bol dinledim. Yorum yapmadan, tartışmadan... İnsan vereceği cevaba odaklanmadığı zaman daha iyi anlıyor.

Gördüklerimin, farkına vardıklarımın bir kısmını sizlerle de paylaşayım.

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