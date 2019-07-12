15 Temmuz darbe girişimin 4 yıldönümünde CHP'den kayda değer bir açıklama geldi.

Anadolu Ajansı'na konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel o geceyi net bir şekilde tarif etmiş:

"...Bazı yerlerde, bazı sözler duyuyoruz, 'tiyatroydu...', tiyatro miyatro değil bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi, rejime, Meclis'e, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kast ediyordu ve bu ülkenin rejimini değiştirmeye çalışan bir darbe girişimiydi."

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Darbe girişimi sırasında vurulan Meclis'te nöbetçi olan Özel hükümetin tavrını ise şu noktalarda eleştiriyor:"Darbe hazırlanırken gerekli istihbaratların yapılmaması,, darbe gecesi bütün personeli kışlalarda tutarak, darbecilere fırsat vermeyecek emrin verilmemesi, darbeden sonra... Ülkeyi yönetenler, elbette "Kusurumuz var" diyebilirler, af dileyebilirler ama affedilmeyecek kusurlar da vardır, bu onlardan biridir. Darbenin üzerinden 3 yıl geçmiş, sanki o darbeyi tek başlarına bastırmışlar, tek başlarına karşı çıkmışlar,seçim meydanlarında kullanıyorlar, bunu da son derece tehlikeli buluyorum." Özel'in istihbarat eksiği konusundaki eleştirileri yerinde. Ancak bir yandan darbe öncesiöte yandan girişim sonrası alınan'i gereksiz bulması anlamsız.CHP Grup Başkanvekili'nin "Bize darbe destekçisi diyorlar" sitemine gelince...Kusura bakmasın ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un hemen ardından yaptığı "Yenikapı" çağrısıyla herkese açık çek verdi.Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da o çeki eline aldıktan sadece birkaç gün sonrakanmış olacak ki anında yan çizdi.Bugün Özgür beyin "" diye haklı olarak küçümsediği "safsatasının patenti de bizzat Kılıçdaroğlu'na ait.Neyse...FETÖ'cülerin yurtdışında Türkiye aleyhine kullandıkları bu söyleminoldu.Ama kavgada yumruk sayılmazmış.Umarız Özel'in vardığı hakkaniyetli nokta CHP'nin mevcut yönetiminde de kabul görür.Böylece hem CHP gibi kendisini solda tarif eden bir parti üzerindeki. Hem de bu aşağılık çetenin devletten, ordudan ve siyasetten tamamen tasfiyesi içinyaratılır.Evet, geç kaldık ama zararın neresinden dönülse kardır.