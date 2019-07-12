15 Temmuz darbe girişimin 4 yıldönümünde CHP'den kayda değer bir açıklama geldi.***
Anadolu Ajansı'na konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel o geceyi net bir şekilde tarif etmiş:
"...Bazı yerlerde, bazı sözler duyuyoruz, 'tiyatroydu...', tiyatro miyatro değil bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi, rejime, Meclis'e, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kast ediyordu ve bu ülkenin rejimini değiştirmeye çalışan bir darbe girişimiydi."
Darbe girişimi sırasında vurulan Meclis'te nöbetçi olan Özel hükümetin tavrını ise şu noktalarda eleştiriyor:
"Darbe hazırlanırken gerekli istihbaratların yapılmaması, istihbaratların doğru değerlendirilmemesi
, darbe gecesi bütün personeli kışlalarda tutarak, darbecilere fırsat vermeyecek emrin verilmemesi, darbeden sonra OHAL ilan edilmesi
... Ülkeyi yönetenler, elbette "Kusurumuz var" diyebilirler, af dileyebilirler ama affedilmeyecek kusurlar da vardır, bu onlardan biridir. Darbenin üzerinden 3 yıl geçmiş, sanki o darbeyi tek başlarına bastırmışlar, tek başlarına karşı çıkmışlar, sanki biz darbeyi desteklemişçesine bazı ifadeleri
seçim meydanlarında kullanıyorlar, bunu da son derece tehlikeli buluyorum." Özel'in istihbarat eksiği konusundaki eleştirileri yerinde. Ancak bir yandan darbe öncesi gerekli tedbirlerin alınmadığını söylerken
öte yandan girişim sonrası alınan tedbirlerden olan OHAL
'i gereksiz bulması anlamsız.
CHP Grup Başkanvekili'nin "Bize darbe destekçisi diyorlar" sitemine gelince...
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Kusura bakmasın ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un hemen ardından yaptığı "Yenikapı" çağrısıyla herkese açık çek verdi.
Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da o çeki eline aldıktan sadece birkaç gün sonra siyaset tefecilerinin cazip tekliflerine
kanmış olacak ki anında yan çizdi.
Bugün Özgür beyin "tiyatro miyatro
" diye haklı olarak küçümsediği "kontrollü montröllü" darbe
safsatasının patenti de bizzat Kılıçdaroğlu'na ait.
Neyse...
FETÖ'cülerin yurtdışında Türkiye aleyhine kullandıkları bu söylemin bedeli siyaset ve ülke için çok ağır
oldu.
Ama kavgada yumruk sayılmazmış.
Umarız Özel'in vardığı hakkaniyetli nokta CHP'nin mevcut yönetiminde de kabul görür.
Böylece hem CHP gibi kendisini solda tarif eden bir parti üzerindeki lekeyi atmış olur
. Hem de bu aşağılık çetenin devletten, ordudan ve siyasetten tamamen tasfiyesi için asgari zemin
yaratılır.
Evet, geç kaldık ama zararın neresinden dönülse kardır.