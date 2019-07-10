ODTÜ yine hareketli. Mevzu bu kez okulun dev kampüsünde yapımına başlanan öğrenci yurtları.

"AVM değil, otel değil. Yurt yapıyorlar, öğrenciler kalacak işte, ne olmuş" diyebilirsiniz.

Ama ODTÜ'yü bilenler bilir. "Teknik" okulumuzda mevzular daha ziyade "romantik" bir zeminde cereyan eder.

Tamam, bir Mülkiye değildir belki ODTÜ... Ama neticede 68 kuşağının meşhur öğrencilerine ev sahipliği yapmıştır. Dönemin ABD Büyükelçisi Komer'in arabası o "kutsal topraklarda" ters çevrilmiştir. Hem unutmamak gerekir ki stadyumuna yukarıdan bakınca "DEVRİM" yazısı da rahatlıkla görülebilmektedir.

Özetle, vakti zamanında firari solcuların saklanabildiği, bugünse epeyce pahalı olan ODTÜ yurtlarına ek yapılabilmesi, bu politik maziye uygun ilave tarifeye tabidir.

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Sosyal medyada ODTÜ'lü solcu kardeşlerimizin yazdıklarına baktım. Kendi politik gerçeklikleri içindekarşı karşıya olduklarını düşünüyorlar.Kendilerini yok etmek üzere örgütlendiğini düşündükleri "TC'nin" öğrencilerekurtarılmış bölgelerine sızdığına inanıyorlar.Saçmalık demeyin. Daha nelere inanan var.olduğu söyleniyor yeryüzünde.Okul bitince pek çoğu, abileri ablaları gibiHatta aralarından diplomat, siyasetçi olup devleti temsil edecekler bile çıkacak. Ama olsun. Delikanlılık çağında çıkıntılık yapmayıp da ne zaman yapacaksın değil mi? Hayat avarelik yılları bitince mantığı çakacak kafana nasılsa.Dolayısıyla başlıktaki çocukluk hastalığı ifademin muhatabı,o güzel kampüslerinde de az zaman geçirmediğim gençlerimiz değil.Lenin'in çocukluk hastalığı dediği sol komünizmden falan da bahsetmeyeceğim elbette.Zaten o puanları aldıklarına göre hepsi de. Yaşadıkları da hastalık değil olsa olsaGeçecek.Beni düşündüren itirazlarının üzerine basıp onlardan daha fazla çığlık atan yaş almış ergenler.Biri çocukların arasına dalıp "yetişin dostlar" diye naralaratan HDP'li vekil mesela. Ağlayacakkadar içli şekildefalan deyince özgeçmişine baktım. Bukadar duygusal olduğuna göre herhaldeODTÜ'lü. Kavalık'ta, Yalıncak'da anılarıolmalı diye düşündüm.Yazdıklarına bakılırsaüniversiteyi bitirememiş ekolojik vekilimiz. Şimdi de belli ki,Yoksabir terör örgütünün yasal kanadındada bilmemesi mümkün mü? Bir kaçınınkesilmesine "katliam" dediği o kavakları,vatandaşlarımızın çocuklarınaçeyiz diye dikip düğün zamanı kestiklerini...Diyeceğim o ki, yurt yapımına karşı olan bir kız öğrenci kendilerine "tavsiyesinde bulunurken gülümseyen o polis memurları gibi çok da kızmayın gençlere, gülün geçin. Bırakın yaşasınlar zamanlarını.Yoksa ileride vekil diye seçiyoruz, fayda yerine komplekslerini yensinler diye bekliyoruz. Sonuçtamemlekete.