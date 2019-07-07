Son yerel seçimlerde büyükşehirleri alarak moral bulan muhalefet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha somut bir adım atarak parlamenter sisteme dönüş için referanduma gidilmesini teklif etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantının ardından yaptığı şu açıklama ise, iktidar cephesinin en fazla revizyondan yana olduğunu gösteriyor:

"Yeni bir sistem hayata geçti.

Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi"

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