Kadir Has Üniversitesi'nin 'Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'na göre halkımızın yüzde 44'ü ABD'nin yaptırım uygulama tehdidine rağmen Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması gerektiğini düşünüyormuş.

Karşı olanların oranı ise sadece yüzde 24.9.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 37.4'ü şu ana kadar S-400'ü duymadığını söylerken yüzde 41.2'si de F-35'i daha evvel işitmediğini belirtmiş.

Dün baktım, internet medyamızın bir kısmı bu verileri "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma" imalarıyla okurlarına duyuruyordu.

Sosyal medya da çokbilmişlerin, Cem Yılmaz'ın o meşhur cips reklamını akıllara getiren, "eğitim şart" serzenişleriyle yankılanıyordu.

Ne bekliyorlardı acaba? Halkın tamamının birer asker ya da dış politika uzmanı gibi şakır şakır terminoloji konuşturmasını mı?

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Biraz insaf. Seçimlere katılım oranlarının da açıkça gösterdiği üzere. Vatandaşlar teknik terimlerin ayrıntılarına vakıf olmasalar da söz konusuBunu, somut gündemlere dair "son tahlilde" aldıkları tavırların,de anlayabiliyoruz.Örneğin, eski Genelkurmay BaşkanlarımızdanKuşkusuz ki S-400 ve F-35 konusundakiolan isimlerden birisi.Başbuğ'un geçtiğimiz günlerde meslektaşımız'ın programında söyledikleri de halkınolarak görmesinin ne kadar doğru olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.Buna karşın, halkımızı pek de bilgili bulmayan ve banyo çıkışıgazetecilerimizin söylediklerini aklınıza getirin.Tüm silahların ismini ezbere sayan bu arkadaşlarınkayda değer bir uzman görüşüne rastladınız mı hiç?Bu arada İlker Paşa'nın programda verdiği tarihi bir örnekte yaptığıÇünkü eğer, gözümden kaçmadıysa programda altı çizilmedi. Yanlış kalmasın.Başbuğ yayında, Osmanlı'nın İngiltere'ye, paralarını da peşin ödediğini ancak, tıpkı, siparişini bir türlü teslim alamadığını söyledi.Oysa Başbuğ'un sözünü ettiği gemiler Yavuz ve Midilli (Goben ve Breslau) değildi.Osmanlı'nın İngiltere'den parasını ödediği halde alamadığı gemilerin ismive'dı.