Kadir Has Üniversitesi'nin 'Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'na göre halkımızın yüzde 44'ü ABD'nin yaptırım uygulama tehdidine rağmen Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması gerektiğini düşünüyormuş.***
Karşı olanların oranı ise sadece yüzde 24.9.
Ayrıca ankete katılanların yüzde 37.4'ü şu ana kadar S-400'ü duymadığını söylerken yüzde 41.2'si de F-35'i daha evvel işitmediğini belirtmiş.
Dün baktım, internet medyamızın bir kısmı bu verileri "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma" imalarıyla okurlarına duyuruyordu.
Sosyal medya da çokbilmişlerin, Cem Yılmaz'ın o meşhur cips reklamını akıllara getiren, "eğitim şart" serzenişleriyle yankılanıyordu.
Ne bekliyorlardı acaba? Halkın tamamının birer asker ya da dış politika uzmanı gibi şakır şakır terminoloji konuşturmasını mı?
Biraz insaf. Seçimlere katılım oranlarının da açıkça gösterdiği üzere dünyanın en politik toplumlarından biriyiz
. Vatandaşlar teknik terimlerin ayrıntılarına vakıf olmasalar da söz konusu tartışmanın anlamının ve hayatiliğinin farkındalar.
Bunu, somut gündemlere dair "son tahlilde" aldıkları tavırların, uzmanların üzerinde uzlaştıkları önerilerle büyük oranda örtüşmesinden
de anlayabiliyoruz.
Örneğin, eski Genelkurmay Başkanlarımızdan İlker Başbuğ.
Kuşkusuz ki S-400 ve F-35 konusundaki görüşleri altın değerinde
olan isimlerden birisi.
Başbuğ'un geçtiğimiz günlerde meslektaşımız Didem Yılmaz
'ın programında söyledikleri de halkın S-400'ü ihtiyaç
olarak görmesinin ne kadar doğru olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.
Buna karşın, halkımızı pek de bilgili bulmayan ve banyo çıkışı ıslak saçlarla bile S-400 analizi kasacak kadar konuya hevesli
gazetecilerimizin söylediklerini aklınıza getirin.
Tüm silahların ismini ezbere sayan bu arkadaşların vardıkları sonucunu tasdik eden
kayda değer bir uzman görüşüne rastladınız mı hiç?
***
Bu arada İlker Paşa'nın programda verdiği tarihi bir örnekte yaptığı hatayı düzeltmeden geçemeyeceğim
.
Çünkü eğer, gözümden kaçmadıysa programda altı çizilmedi. Yanlış kalmasın.
Başbuğ yayında, Osmanlı'nın İngiltere'ye Yavuz ve Midilli isimli iki gemi siparişi verdiğini
, paralarını da peşin ödediğini ancak, tıpkı F-35'ler gibi
, siparişini bir türlü teslim alamadığını söyledi.
Oysa Başbuğ'un sözünü ettiği gemiler Yavuz ve Midilli (Goben ve Breslau) değildi. Bu gemiler Almanlara aitti
.
Osmanlı'nın İngiltere'den parasını ödediği halde alamadığı gemilerin ismi Reşadiye
ve Sultan Osman
'dı.