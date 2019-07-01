G-20 Zirvesi'nin parlayan yıldızı Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çok uzun bir süredir iç siyasetin ve uluslararası ilişkilerimizin üzerinde belirsizlik yaratan S-400 / F-35 düğümünü çözdü. Üstelik Türkiye'nin lehine!

Kolay iş değil, daha birkaç gün öncesine kadar her yetkilisinin Türkiye'ye "S-400'leri alırsanız..." diye parmak sallayan ABD'nin Başkanı'na şu sözleri söyletmek:

"Çok iyi anlaşıyoruz Türkiye ile. Hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli 'hayır' dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler, S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi!

Bu arada 116 tane de F-35 satın aldı. Ve daha da almak istiyorlar. Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor.

Şimdi haber geçecekler, 'Son dakika... Trump Türkiye'yi seviyor.' Hayır, ben ülkenizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Erdoğan'a haksızlık edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi. Erdoğan benim bakış açımdan da oldukça çetin biri. Ama ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü Patriot alamazsın dedik ve başka sistem alındıktan sonra da fikrimizi değiştirdik."

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