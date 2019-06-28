CHP'nin İstanbul'daki ittifak adayı Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını aldı. Önünde beş yıllık bir dönem var.

Zorlu bir sınav kendisini bekliyor. Seçim kampanyasını üzerine kurduğu ve başarılı olduğu "mağduriyet" algısını bir süre daha kullanmaya devam edebilir. Daha mazbatasını bile almadan "İmamoğlu'nu engelliyorlar" demeye başlayan kimi CHP'li gazetecilerin ve vekillerin varlığı da bunun göstergesi.

Bu çıkışlar İmamoğlu'nun seçim kampanyasının ikinci ayağına dair sistematik bir söylem birliğinden mi yoksa kişisel gayretkeşlikten mi kaynaklanıyor bilmiyoruz. Ama bu bahanenin uzun süre idare etmeyeceği kesin.

Zira 15 milyonluk bir kentten bahsediyoruz.

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