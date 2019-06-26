CHP'nin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığını kazanmasını demokrasimizin zaferi olarak değerlendirenler var.

İmamoğlu'nun rakibine 9 puan fark atması büyük başarı. Bu çıkışının 25 yıldır İstanbul'u kazanamayan bir partinin taraftarları arasında sinerji yaratması da normal.

Ancak sağ-muhafazakâr partilerin kazanmasının "sorun" sayıldığı bir siyasi atmosferin hâlâ hissedildiği Türkiye için bu değerlendirme epeyce abartılı.

Siz söyleyin... Yıllardır girdiği her seçimden galibiyetle çıkan ve bu konuda dünya çapında bir rekorun altına imza atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zaferleri için bu değerlendirmenin yapıldığına kaç kez şahit oldunuz?

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'nın aldığı 31 Martkararının bupayı olduğunusöyleyenleriniz vardır.Doğrudur da. Zira iki seçim arasındakien güçlü argüman,gibi görünüyor.Fakat 23 Haziran sonuçları üzerinden etkili olan bu "" ne kadar rasyonel olduğu elbette tartışılabilir.Zira CHP'nin tek parti iktidarının bittiği, çok partili demokrasiye geçtiğimiz 1950'den beri ileride belkiKendimizi küçümsemeyelim... Türkiye, bölgesinde yönetimleri evrensel genel seçim ilkelerine göre belirleme kabiliyetine sahip yegâne ülke. Hatta bu 70 yıllık demokrasi pratiği. Ve bu "erdemde" en çok payı olan da biz seçmenleriz.Gerekçeleri her davada olduğu gibi herkesi tatmin etmese de, YSK'nın 31 Mart seçimlerinin yenilenmesi kararı da budışında bir hamle değildi.YSK, yakın tarihimizde ve dünyada, bindelik farklarla bıçak sırtında kalan pek çok seçimde benzerine rastlanan bir karar aldı. Kimi siyasilerin ve yorumcuların garip imalarında olduğu gibiverdi.Seçmen iradesinin çoğunluğun bubulmamasıyla şekillenenda zatendemokrasi dışı bir mekanizmanın işlemediğininen net kanıtı değil mi?Ne zararı var, kimileri de 'demokrasi zaferi' desin demeyin...Peki, Gezi'den beri ilk üç güne af var, kabul.Ama İstanbul'da yaşayan bir seçmen olarak... Önümüzdeki süreçte trafiğine girdiğim, havasını soluduğum, metrosuna, vapuruna bindiğim, musluğunu çevrince su beklediğim, sifonunu çektiğim, Boğazı'nda gezdiğim kentime dairgetirilmesini istemiyorum... Peşinen söyleyeyim.Çünkü ister Binali Yıldırım'a oy vermiş olalım ister Ekrem İmamoğlu'na, şairin dediği gibi,olan bu kent bizim. Çok geçmeden bu gerçeğihissedeceğimizden de emin olabilirsiniz.Umarım hep beraber iyi hissederiz.