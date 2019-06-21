Fatih'in ardından dün de "Yavuz" isimli yerli sondaj gemimiz Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Kendisine donanmamızdan savaş gemileri de eşlik ediyor.

Amaç, denizin altında keşfedilen 3,5 trilyon metreküp doğalgaz ve 2 milyar varil civarındaki petrolden payımızı almak.

Umarız sondaj gemilerimiz kazasız belasız işlerini yaparlar ve başarılı olurlar.

Böylece cari açığımızdaki en büyük kalemlerden birinin üzerine kocaman bir çentik atarız.

Hepimiz kazanırız.

Ama pasta büyük olsa da ortağı çok. Başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, İsrail, Mısır hepsi ganimete üşüşmüş durumda. Bir terslik çıkar diye ABD'nin uçak gemileri de kendilerine refakat ediyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı da dün yine Türkiye'nin bu hamlesine karşı tehditler savuruyordu:

"Doğu Akdeniz'de geri adım atmazlarsa ilk kez somut önlemler alacağız." Ekonomisi batmış, son limanını da Çinlilere satmış Yunanistan bir şeylere güvenmese böyle konuşamaz değil mi?

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