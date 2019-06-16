Bizim kuşağın (Athena Gökhan hariç), kendine solcuyum diyenlerinin, hafif anarşist takılanlarının bir zamanlar en itibar ettiği anti ütopya George Orwell'ın 1984'üydü.

Orwell'ın, bilginin saklanarak muhafaza edildiği diktatörlüğü tipik bir komünizm modeliydi aslında. Ancak biz bu "ayrıntıyı" da çok sorun etmiyorduk.

Çok sıkışırsak, "o'lum 1984 geçiş süreci olan proletarya diktatörlüğünü anlatıyor.

Komünizme geçilince, devlet ortadan kalkacak herkes özgür olacak" falan diye söyleniyorduk.

Ancak tek yanılan biz değildik.

Orwell'ın gözünü korkutan Sovyet Devrimi değil kapitalizm galebe aldı.

Duvar üzerimize yıkıldı, ABD'nin temsil ettiği Batı soğuk savaş yarışını önde bitirdi.

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Ve o da hâlâ, komünistleri aratmayacak şekildetutmak için çalışıyor.Ama onun. Kapitalizm, gerçeği, enformasyonu sansürleyerek değilsaklıyor.Kuşkusuz bu manipülasyondaki en güçlü silahı da Twitter, YouTube, Google gibi dijital platformlar.Her türlü iddia, enformasyon bu mecralarda en basit bir teyit süzgecinden bile geçmeden dolaşıma sokulabiliyor.Ve daha kötüsü, buticari olarakhedefi üzerine kurulduğu için müşterilerin(bizlerin) "" oynuyor...Kullanıcılar da doğruluğundan ya da yanlışlığından şüphe duymadan kafalarındakini tasdik eden bilgiyi "gerçek" kabul ediyor. Hatta yayıyor.İşte bu yüzden internetteyayılıyor.hayırlı olsun!Böylesine bulanık akan bu mecraya sürekli temiz su pompalamaya çalışanların çabalarını çok değerli buluyorum.Çünkütehlikesiyle en çok karşı karşıya olanbiz gazetecileriz.Kim olduklarını bilmiyorum ancak, bu iş için örgütlendiklerini ilan edenisimli bir site son günlerde göz dolduruyor.Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaları, küçük, büyük, sağdan, soldan diye ayırmadan en küçük ayrıntısına kadar inceliyorlar. Taraflarla konuşuyorlar.Sonuçta da söz konusubir şekilde ortaya koyuyorlar.Ancak dikkatimi çekiyor, ota çiçeğe ayırdıkları enerjiyi, ikiolan bir iddiadan esirgediler.Evet, Ekrem İmamoğlu'nun yalanladığı valiye ve polislere hakaretinden bahsediyorum.Dün Global isimli bir haber kanalıgörüntüleri, üstelikyayınladı.Görüntülerde yalnızca İmamoğlu değil, yanındakiler de polislere ve valiye hakaretler savururken görülüyorlar.Acaba teyit org ucundan falan dokundu da ben mi görmedim?Yoksa Orwell'ın Hayvan Çiftliği'ndeki "diyen karakterler gibi, bu kezmi beğenmek zorunda kaldılar?Ne olur bu kez beni teyit etmesinler!