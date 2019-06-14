Ekrem İmamoğlu'nun OR-Gİ Havalimanı'nın VIP salonuna girmek için çıkardığı kavga tartışılmaya devam ediyor.

Oyumuza talip olan bir siyasetçinin sahip olmadığı bir hakkı zorla talep etmesi başlı başına sorundu.

Ancak skandala dair üzerinde durulan, görevlerini yaptıkları ve kendisine iltimas geçmedikleri için polislere ve valiye hakaret etmesi oldu.

Görgü tanıklarının ve mağdurların ifadesine göre İmamoğlu valiye "it" demişti.

Havalimanındaki tartışmanın ardından apar topar Göcek'e uçurulan ve teknede terapiye alındığı iddia edilen İmamoğlu ancak iki gün sonra konuyla ilgili konuştu:

İt demedim "basit" dedim diye kendini savundu.

Daha basiti kimsenin aklına gelmezdi sanırım.

Zira CHP yandaşı Fatih Portakal bile "eski ev arkadaşının" bu haline isyan etti.

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Portakal, CHP adayına seçim süresince tahsis ettikleri FOX TV muhabiri ve kameramanca kayda alınan. Ama olay yaşandığı gün İmamoğlu'nun valiye "it" dediğini teyit etti,Dün de geri adım atmadı, iddiasını yineledi.Tabii bu azıcık hakkaniyet bileinfial yarattı. FOX'un anchormanigünlerdir sosyal medyada linç ediliyor.Buüzerinden medyada yeniden kendine alan açmaya çalışan gazetecidün eli daha da yükseltti.Hatırlayacaksınız, Kabataş tartışmaları yaşanırken,vegibi kimi gazeteciler "" demiş, sonra da çark etmişlerdi.Olayın elbette Kabataş'la hiçbir benzerliği yok. Çünkü tek delil görüntüler değil.İmamoğlu'nun özür diledim dediği polisler de dahil tüm görgü tanıklarının ifadeleri yaşananları teyit ediyor. Fail İmamoğlu da eviriyor çeviriyor "it demedim" diyemiyor.İstanbul için oy kullanacak bir seçmen olarak kamu görevlisine hakaretten ziyade beni bu olayda düşündüren İmamoğlu'nunDikkat ederseniz "yalan söylemesi" demiyorum...Her insan gündelik hayatta zor durumlardan kurtulmak için zaman zaman yalana başvurabilir. Bunu inkâr eden yalan söyler. Ama bu işiyapmak, ortaya çıkması sürpriz olmayacak gerçekleri bile eğip bükmeyi göze almakişaret eder.Psikologlar ne diyor?Peki ya sosyologlar, gazeteciler?İmamoğlu üzerinden buyaygınlaşması dahası normalleşmesiciddi bir sorun değil mi?