Teklif yapılınca havalara uçan, "Kılıcım adil keser" türünden beylik laflar eşliğinde övünen Uğur Dündar çark etti! Bir gece yarası, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği programı yönetmek istemediğini açıkladı!

Böylesi ne duyulmuş ne de görülmüş şey!

Ülkenin gündemindeki iki siyasetçinin düellosu söz konusu oluyor. Ancak ilk su koyuveren taraflardan biri değil, tartışmayı yönetmesi istenen gazeteci oluyor.

Gel de buna gazetecilik mesleği sınırlarında mantıklı bir izah bul.

Dündar'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama da aydınlatıcı değil:

"Moderatörlüğüm üzerinden her iki adayımıza ve demokrasimize zarar verecek bir takım hazırlıklar gördüğüm için..."

Kendisini moderatör olarak bizzat öneren Yıldırım da Dündar'ın bu garip bahanesi karşısındaki şaşkınlığını gizleyemiyordu:

"Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır."

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