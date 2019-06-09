Hangi kanalda olacağı ve kim tarafından modere edileceği merak konusu olan Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu düellosu hakkında bomba bir gelişme oldu.

Daha önce TRT'de yapılacağına dair haberler çıkan programla ilgili Cumhur İttifakı'nın adayı şöyle konuştu:

"Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez kim olursa olsun. Ben mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar'ı tercih ederim. Ama başka birini istiyorsa ona da eyvallah."

Yıldırım'ın bu açıklamadan önce "Posta gazetesi Başyazarı" Candaş Tolga Işık'a anlattığı teklifine CHP cephesinden gelen yanıtlar da olumlu...

İmamoğlu da rakibinin teklifini kısaca kabul etti:

"Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum."

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