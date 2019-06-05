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MELİH ALTINOK
05 Haziran 2019, Çarşamba MELİH ALTINOK

Seçim iki bayram arasına denk gelirse...

Gündemin tosbağa hızıyla aktığı bayram günleri çalışan meslektaşlarımızın imdadına yetişen en klişe haber konusu siyasilerin o gün ne yaptığıdır.
Geyik arife gününden başlar...
Meclis'teki siyasi parti gruplarının kız istemeye gider gibi edasıyla birbirlerine yaptıkları ziyaretler. Çiçeğin ve "çikolatanın" sunumu sırasında verilen pozlar. Yapılan soğuk espriler her şeye rağmen izlenir.
Bu sene İstanbul seçimleri iki bayram arasına denk geldiği için mevzu sürdürülmeye daha müsait.
Ayrıntılara gelince...

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Geçen senekinin aksine "Şeker Bayramınız kutlu olsun" mesajlarına CHP'li siyasiler bile ilgi göstermiyor. "Şeker Bayramınız mübarek olsun" türünden deneysel lüzumsuzluklara halen tek tük rastlansa da maşallah, "Ramazanlar", "Mübarekler" daha sık işitiliyor.
31 Mart öncesi hiç ortalıkta görünmediği halde Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını bizzat alan Canan Kaftancıoğlu bile bir günlüğüne "legaliteye" döndü.
Geçtiğimiz senelerde Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yi "Atılmadık bir ramazan tebrik mesajı kalmıştı" tweetiyle protesto eden Canan Hanım bu bayram devrimciliğine ve sekülerliğine taş bastı... Yanına, bir oturuşta 4/1 domuz yediğinin fotoğraflarını instagramda paylaşmasını görgüsüzlüğüne mi yoksa ergenliğine mi vereceğimizi bilemediğimiz eşini de aldı... "Nice bayramlara" deyiverdi.
Memleketimin solcularının bugünlerde Rosa Lüxemburg muamelesi yaptığı Canan Hanım belli ki "somut durumun somut tahlilini" yapmış...
İyi gene!
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Muhalefetin AKP cephesine gelince...
Ömrü boyunca beklediği patlamayı atandığı dönemde yapamayan ve umudunu CHP adayının İstanbul seçimlerini almasına bağlayan eski Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu bayram çocukları kadar heyecanlıydı.
Ahmet Bey doğduğu için ne kadim olduğunu uzun uzun anlattığı köyünden (Tabii ki İslam dünyasının diğer önemli medeniyet merkezlerini unutmadan) çektiği videoda "her şeyin çok güzel olacağını" müjdeliyordu.
Şimdi, geçen seçimlerde CHP'nin Konya'daki oyunu yüzde 9.7'den 9,9'a çıkardığını söyleyerek haklı bir gurur yaşayan hemşehrisi Abdüllatif Şener düşünsün!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Şûrası üyesi Cemil Çiçek'in dediği gibi "Türkiye'de şu anda tam 81 siyasi parti var, 82'ncisi ne işe yarayacak."
Seçmen aslanın ağzında.

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