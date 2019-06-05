Gündemin tosbağa hızıyla aktığı bayram günleri çalışan meslektaşlarımızın imdadına yetişen en klişe haber konusu siyasilerin o gün ne yaptığıdır.

Geyik arife gününden başlar...

Meclis'teki siyasi parti gruplarının kız istemeye gider gibi edasıyla birbirlerine yaptıkları ziyaretler. Çiçeğin ve "çikolatanın" sunumu sırasında verilen pozlar. Yapılan soğuk espriler her şeye rağmen izlenir.

Bu sene İstanbul seçimleri iki bayram arasına denk geldiği için mevzu sürdürülmeye daha müsait.

Ayrıntılara gelince...

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Geçen senekinin aksine "Şeker Bayramınız kutlu olsun" mesajlarına CHP'li siyasiler bile ilgi göstermiyor. "Şeker Bayramınız mübarek olsun" türündenhalen tek tük rastlansa da maşallah,daha sık işitiliyor.31 Mart öncesi hiç ortalıkta görünmediği halde Ekrem İmamoğlu'nunCanan Kaftancıoğlu bile bir günlüğünedöndü.Geçtiğimiz senelerde Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yitweetiyle protesto eden Canan Hanım bu bayram... Yanına, bir oturuşta 4/1 domuz yediğinin fotoğraflarını instagramda paylaşmasınıvereceğimizi bilemediğimiz eşini de aldı... "Nice bayramlara" deyiverdi.Memleketimin solcularının bugünlerdemuamelesi yaptığı Canan Hanım belli ki "" yapmış...İyi gene!gelince...Ömrü boyuncaatandığıdönemde yapamayanveeski Konya Milletvekilibayramçocukları kadar heyecanlıydı.Ahmet Beyuzun uzun anlattığı köyünden (Tabii kiİslam dünyasının diğer önemli medeniyetmerkezlerini unutmadan) çektiğivideoda "her şeyin çok güzel olacağını"müjdeliyordu.Şimdi, geçen seçimlerde CHP'nin Konya'daki oyunu yüzde 9.7'den 9,9'a çıkardığını söyleyerek haklı bir gurur yaşayanCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Şûrası üyesi Cemil Çiçek'in dediği gibi "Türkiye'de şu anda tam 81 siyasi parti var,."