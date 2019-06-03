Twitter'da Trend Topic (TT) diye bir kategori var. Teorik olarak üzerinde en çok konuşulan konuların bu listeye girdiği iddia ediliyor.

Ama tek belirleyicinin algoritma olmadığını hepimiz biliyoruz. Twitter da, ABD Çin'e tavır alıp Huawei'ye ambargo koyunca "bilginin sınırsız dolaşımı masalını" unutup devletinin yanında saf tutan Google'dan farksız. ABD'nin âli menfaatlerine aykırı olan bir başlığın Twitter'da ilk sıralara yükselmesi çok ama çok zor.

Kaldı ki, sahte hesaplar (trol) nedeniyle Twitter'ın güvenilirliği de ciddi şekilde tartışılıyor. Şirketin piyasa değeri yerlerde, alıcı bulamıyorlar.

Aslından bunu anlamak için sık sık TT listele- rine giren "100 TL'ye TT verilir" ilanlarına bile bakmak yeterli.

Dolayısıyla TT yapılan konular üzerinden refleks belirlemek çoğu zaman aldatıcı olabilir. Dahası çoğu zaman manipülasyona ortak olmanıza da neden olabilir.

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Somut bir örnek verelim.Geçenlerde bir yazarın kitabındakisatırlar Twitter üzerinden deşifre edildi.Tepki çığ gibi büyüdü. "Böyle kitapların basılmasına nasıl izin veriyorsunuz, üzerinde" denilerek Kültür Bakanlığı'na yüklenildi. Savcılar göreve çağrıldı.Hemen ertesinde yazar ve yayıncısı gözaltına alındılar. Sonra da serbest bırakıldılar.Tartışma bu kez başka yazarların kitaplarındaki benzer örnekler üzerinden devam etti. Örneğin Elif Shafak'ın (Elif Hanım Şafak olan soyadının böyle telaffuz edilmesini istiyor da) kitapları çok konuşuldu.Sonra ne mi oldu?Döngü tamamlandı. TheGazetede dün, Şafak'ın bazı kitapları hakkında Türkiye'de savcılık tarafından inceleme başlatıldığı haberini geçiyordu.Tehdit de aldığını söyleyen yazarımızın gazetedeki sözlerini dinleyelim:"Türk edebiyatında, çocuklara cinsel taciz ile ilgili herhangi bir yazıyı,Bu, onların yeni odaklanma biçimi. Kadınlara ve çocuklara karşı çok ve giderek artan sayıda cinsel şiddet olaylarının yaşandığı bir ülkede, bu gayet tabii ki bir ironidir.yasalardada değişiklik olmadı. Cinsel şiddetekarşı acil eylem ihtiyacı olan bir ülkede,bunun yerine savcılar, yazarlarısoruşturuyor.."Dün baktım, yargıyı "pedofiliyeduyarsız" olmakla itham edenler,bu kez de yukarıdaki haberi paylaşıpdiye ortalığı ayağakaldırıyorlardı.Yargımız ve resmi kurumlar, üç beş tane trolün ve onların ağına düşen yarım akıllının tepkisiyle hareket etmeyi bırakmalılar. Yasalar ne diyorsa ona göre davranmalılar. Zira kedilerinin ezikliği yüzünden hemhem de kimsenin umurunda değil ama, hepimizin üzerinde durduğu zemin olanUnutmayın trolle abat olunmaz.