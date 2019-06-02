Hafta sonu Ekrem İmamoğlu'nun ekose ceketli fotoğraflarını görünce yüzümde beliren gülümsemeye engel olamadım.

Bildiğiniz üzere bu ceket modeli Tayyip Erdoğan'la özdeşleşti. Resmi görüşmelerde, ekranda hep jilet gibi karşımıza çıkmasına alıştığımız Cumhurbaşkanı için özel tasarlanmış falan da değiller.

Bir numaranın üstünde hafta sonları göre göre dikkatimizi çeken ekose ceketlere aslında hepimiz aşinayız. "Biraz az için," "sen ne zaman evleniyorsun" nasihatleriyle aklımızda yer eden mahallemizdeki abilerden; sözünün ağırlığı olan sokaktaki amcalardan; bayram namazına, kız istemeye, kavgalıları barıştırmaya giderken gördüğümüz adamlardan.

Evet evet, bir zamanlar medyaya hakim olan vasatlar tarafından "sıradan vatandaş" diye kategorize edilen sokaktaki sahici adamlardan söz ediyorum.

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17 yıldır, Tayyip Erdoğan'ın siyasi önderliğinde "merkeze" doğru ilerleyen ve"çevredeki" bu insanlar, ülkenin ağa babalarına, zenginlerine,ve onlara özenen azıcık okumuş cahillere dert oldular.Dönüp bir iki kuşak öncelerine bakmadan ve azıcık mahcubiyet duymadan, "" diye yakındılar.İşte bu yüzden gülüyorum, son gözdeleri Ekrem İmamoğlu'nun ekose cekete bürünüvermesine.Tamam, biliyorum, İmamoğlu'nun seküler, solcu fanları hiç üzerine alınmıyorlar bu takiyeleri. "" diye teselli buluyorlar aralarında. Alan razı satan razıysa kime ne elbette. Ama vuran sen bağıran sen misali dün söylenen yine kendileriydi.Neymiş, Ekrem Bey her sene andığıatmamış?Ne yapsın adam? Dün Gezi vardı,oydu. Ekrem Bey de, "sokaktayız" ya da "#GeziyiUnutma" tweetlerini üçe beşe katlıyordu.... İki bayram arasına denk gelenO da dayıyor, camide kuran okuma videolarını, gecede katıldığı "60-70 iftardan" görüntüleri ya da "...Kaldı ki "Müdafa" soyadından vazgeçip "İmamoğlu seçmiş, "ekoseyliyken" ne kadar ileri gitsin adamcağız?Bana bırakmayın, siz söyleyin lütfen...Hepimizin hafızasında yeri olan,"Denizleri tümanıyorum" dedikten sonraardından "Kandiliniz de mübarek olsun"diye eklerkenŞimdi sorumuz bellidir dostlar.Gezi'cileri de bir gün Ekrem Bey gibiAma ne olur Ekrem Bey gibi daha fit dursun diye ceketin belineattırmasınlar, daraltmasınlar.Ve bir de ekose ceketin üstüne, lütfentakmasınlar. Mendil de sırıtır.Hali vakti yerinde olan ve yine macera arayan "Milyon dolarlık çapulcular" da Gezi dönemlerinde podyumlarda gördüğümüzbirini takıp kendilerini "genelden ayıracak" bir tarz yaratabilirler. Hemdurmaz.