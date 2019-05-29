Geçen gece Cem Küçük'ün "Ekrem İmamoğlu Nagehan'ın tüm sorularını taca atıyor" twiti önüme düştü.

Cem'in Nagehan Alçı'ya iltimas geçeceğini tahmin ediyordum ama yine de TV'yi açıp programı başa aldım. İzlemeye koyuldum.

Evet, İmamoğlu her zaman olduğu gibi soruları yine taca atıyordu. Ama yayın boyunca İmamoğlu'na sorulmuş ciddi, zor bir soru da görmedim.

Hatta bir ara İmamoğlu Nagehan'ın iltifatlarından bunalarak (kendisine faydasının olmadığını düşünüyor olmalı) "Ben bundan sonra sizinle program yapayım bari" diye espriler yaptı.

Tabii Sözcü'den Deniz Zeyrek'in "İstanbul'daki israfı azaltarak elde edeceğiniz gelirle neler yapacaksınız Sayın Başkan" türünden terletici sorularını ve "Ama Binali Yıldırım'a böyle yüklenilmiyor" şeklindeki sitemlerini saymazsak!

***

***