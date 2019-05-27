Çevresindeki ülkelerin sınırları, yönetimleri, rejimleri değişirken sonunda, yaz gelmeden Akdeniz'in suyu da ısındı.***
Yalnızca bölge ülkeleri değil, Akdeniz'le alakası bile olamayan ABD ve Avrupa devletleri de karpuz kabuğundan önce suya düştüler...
Hepsinin gözlerini kamaştıransa suyun altındaki dev doğalgaz ve petrol rezervleri.
Çünkü artık, kuzey denizlerindeki petrol sahaları eskisi kadar verimli değil. Bu yüzden petrol kartelleri daha derin sulara ve ilgi gösterilmeyen alanlara yöneldiler.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin yayınladığı rapora göre Doğu Akdeniz Havzasında 1,7 milyar varillik iki petrol rezervi var. Tahmin edilen doğalgaz rezervi ise 3,45 trilyon metreküp!
Ganimetin nasıl paylaşılacağına dair anlaşmalar birbirini izliyor. Açıklamalar yapılıyor. Parmaklar sallanıyor. Ekonomik krizin pençesinde satılmadık limanı kalmayan Yunanistan'a bile bir haller oldu. ABD'yi arkasına alan Solcu Çipras, komşusu Türkiye'yi "ekonomik ambargoyla" tehdit ediyor!
Dahası bu paylaşıma karşı çıkacak olan olursa neyle karşılaşacağı da herkesin gözüne sokuluyor.
Evet, bayram değil seyran değil bölgedeki "bağzı" NATO üyeleriyle yapılan
askeri tatbikatların tek hedefi bu.
Geçtiğimiz gün de ABD'nin, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre
uzaklıkta
bulunan Yunanistan'ın Dedeağaç
kenti limanına donanmaya ait bir gemi ile
2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner
ve ekipmandan oluşan askeri sevkiyatta
bulunduğu haberi ajanslara düştü.
ABD'nin Suriye
'nin kuzeyindeki PKKYPG'ye verdiği silahları hatırlamış olabilirsiniz. Ama aklınıza kötü bir şey gelmesin diyorlar. Kendilerine inanacak olursak, bu "yığınak" da Romanya, Bulgaristan
ve Macaristan
'da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatı içinmiş?
İyi de o zaman niçin Türkiye sınırına, sorusununsa cevabı yok.
Apar topar Kıbrıs Rum kesimine indirilen F35'leri de unutmayalım.
***
Amaçları, bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de Türkiye'nin hak iddia etmemesi için gözünü korkutmak. Üzerimizde psikolojik baskı kurmak.
Senaryoyu daha ileri
götürenler de var.
Türkiye de boş durmuyor elbette.
Cevaplarını veriyoruz, hakkımızı arıyoruz. Hem diplomatik olarak hem de askeri tatbikatlarla... Mavi Vatan-2019
'un ardından Denizkurdu-2019
tatbikatı da başarıyla gerçekleştirildi.
Sözcü
yazarı Zeynep Gürcanlı
'nın CHP'nin kanalı Halk TV
'de bu konuyla ilgili yaptığı bir değerlendirme sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Ben de izledim."Neden S400 alıyoruz ki" diye soran Zeynep Hanım
"Çünkü S400'ler sadece ABD ve Yunanistan'a karşı etkili olacak
" diye yakınıyordu.
Mesele de bu değil mi zaten Zeynep Hanım, olan biteni izlemiyor musunuz?
Bu Kemalistler, ulusalcılar eskiden böyle değillerdi, yoksa yanılıyor muyum?