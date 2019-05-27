Çevresindeki ülkelerin sınırları, yönetimleri, rejimleri değişirken sonunda, yaz gelmeden Akdeniz'in suyu da ısındı.

Yalnızca bölge ülkeleri değil, Akdeniz'le alakası bile olamayan ABD ve Avrupa devletleri de karpuz kabuğundan önce suya düştüler...

Hepsinin gözlerini kamaştıransa suyun altındaki dev doğalgaz ve petrol rezervleri.

Çünkü artık, kuzey denizlerindeki petrol sahaları eskisi kadar verimli değil. Bu yüzden petrol kartelleri daha derin sulara ve ilgi gösterilmeyen alanlara yöneldiler.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin yayınladığı rapora göre Doğu Akdeniz Havzasında 1,7 milyar varillik iki petrol rezervi var. Tahmin edilen doğalgaz rezervi ise 3,45 trilyon metreküp!

Ganimetin nasıl paylaşılacağına dair anlaşmalar birbirini izliyor. Açıklamalar yapılıyor. Parmaklar sallanıyor. Ekonomik krizin pençesinde satılmadık limanı kalmayan Yunanistan'a bile bir haller oldu. ABD'yi arkasına alan Solcu Çipras, komşusu Türkiye'yi "ekonomik ambargoyla" tehdit ediyor!

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