Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Melih Altınok > Nerede o eski ulusalcılar?
MELİH ALTINOK
27 Mayıs 2019, Pazartesi MELİH ALTINOK

Nerede o eski ulusalcılar?

Çevresindeki ülkelerin sınırları, yönetimleri, rejimleri değişirken sonunda, yaz gelmeden Akdeniz'in suyu da ısındı.
Yalnızca bölge ülkeleri değil, 'le alakası bile olamayan ve Avrupa devletleri de karpuz kabuğundan önce suya düştüler...
Hepsinin gözlerini kamaştıransa suyun altındaki dev doğalgaz ve petrol rezervleri.
Çünkü artık, kuzey denizlerindeki sahaları eskisi kadar verimli değil. Bu yüzden petrol kartelleri daha derin sulara ve ilgi gösterilmeyen alanlara yöneldiler.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin yayınladığı rapora göre Doğu Akdeniz Havzasında 1,7 milyar varillik iki petrol rezervi var. Tahmin edilen doğalgaz rezervi ise 3,45 trilyon metreküp!
Ganimetin nasıl paylaşılacağına dair anlaşmalar birbirini izliyor. Açıklamalar yapılıyor. Parmaklar sallanıyor. Ekonomik krizin pençesinde satılmadık limanı kalmayan 'a bile bir haller oldu. ABD'yi arkasına alan Solcu Çipras, komşusu 'yi "ekonomik ambargoyla" tehdit ediyor!

***
Dahası bu paylaşıma karşı çıkacak olan olursa neyle karşılaşacağı da herkesin gözüne sokuluyor.
Evet, bayram değil seyran değil bölgedeki "bağzı" NATO üyeleriyle yapılan askeri tatbikatların tek hedefi bu.
Geçtiğimiz gün de ABD'nin, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Dedeağaç kenti limanına donanmaya ait bir gemi ile 2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipmandan oluşan askeri sevkiyatta bulunduğu haberi ajanslara düştü.
ABD'nin 'nin kuzeyindeki PKKYPG'ye verdiği silahları hatırlamış olabilirsiniz. Ama aklınıza kötü bir şey gelmesin diyorlar. Kendilerine inanacak olursak, bu "yığınak" da Romanya, ve 'da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatı içinmiş?
İyi de o zaman niçin Türkiye sınırına, sorusununsa cevabı yok.
Apar topar Kıbrıs Rum kesimine indirilen F35'leri de unutmayalım.
***
Amaçları, bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de Türkiye'nin hak iddia etmemesi için gözünü korkutmak. Üzerimizde psikolojik baskı kurmak.
Senaryoyu daha ileri götürenler de var.
Türkiye de boş durmuyor elbette.
Cevaplarını veriyoruz, hakkımızı arıyoruz. Hem diplomatik olarak hem de askeri tatbikatlarla... Mavi Vatan-2019'un ardından Denizkurdu-2019 tatbikatı da başarıyla gerçekleştirildi.
Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı'nın CHP'nin kanalı Halk TV'de bu konuyla ilgili yaptığı bir değerlendirme sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Ben de izledim."Neden S400 alıyoruz ki" diye soran "Çünkü S400'ler sadece ABD ve Yunanistan'a karşı etkili olacak" diye yakınıyordu.
Mesele de bu değil mi zaten Zeynep Hanım, olan biteni izlemiyor musunuz?
Bu Kemalistler, ulusalcılar eskiden böyle değillerdi, yoksa yanılıyor muyum?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN