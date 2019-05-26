Ekrem İmamoğlu, AK Partili Tevfik Göksu'nun, Karadenizli (Trabzon) olmasından ötürü kendisine "Pontuslu," "Rum" iması yaptığı konusunda ısrarcı.

Bu iddiasını son olarak Ahmet Hakan'ın programında kavga etmek pahasına ısrarla savundu. "Ben Göksu'nun konuşmasında söylediğiniz gibi bir ima görmedim" diyen Hakan'ı yancılık hatta yalancılıkla itham etti.

Keşke Ahmet daha profesyonel davranıp, "peki bir daha beraber izleriz" dediği, konusu açılacağı dünden belli olan Göksu'nun vidosunu programdan önce hazır etseydi. Ya da programının rejisi biraz hızlı olup anında videoyu ekrana getirebilseydi.

Böylece Ahmet'in daha sonra köşesinde yazdığı "Programın ardından İmamoğlu ile birlikte görüntüyü izledik. Benim dediğim gibi, Göksu'nun konuşmasında böyle bir ima yoktu" satırlarına hep birlikte canlı canlı şahitlik ederdik.

Acaba Ekrem Bey az mı sinirlendi yoksa çok mu?

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Derdim İmamoğlu'nun günde üç dört kez yalanlanan iddialarından birini daha deşifre etmek değil.İnsanlarınüzere yapılande bilirsiniz.Ama bence Ekrem Bey de mevzuu fazla uzatmamalı. Bu tavsiyemi değerlendirmesi birkaç açıdan lehine olacaktır.Birincisi; AK Parti'ye Karadeniz üzerinden bir değerlendirme yapılacaksa nereden başlanacağı malumdur.. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, hükümetin en önemli isimleri Karadenizli. Dolayısıylaçaba, Trabzonlu, Karadenizli seçmen yemez.İkincisi;ama daha fazla kurcalarsa birkaçyalanlama daha yiyeceği kesin. Ziraekranda kendisi hakkında "İstanbul'uErdoğan'dan alan Pontuslu" manşeti atanYunanistan'ın en büyük gazetelerindenEthos'u şu sözlerle değerlendiriyordu:"Adı sanı bilinmeyenyani."Ancak tartışma uzayınca ortaya çıktı ki,Ekrem Bey "kıytırık" dediği Ethos'a kendisiröportaj vermiş! Gazetenin muhabiri hanımefendiyleboy boy fotoğraflar çektirmiş.Bu kadar hakarete dayanmayan Yunanlı gazeteci Ioanna Kleftogianni çıkıp da "" derse hangimiz şaşırırız?Üçüncüsü ve önemlisiyse İmamoğlu biraz daha uzatırsa, Trabzonlu,seçmenlerinden olacak.Samimi söylüyorum Ekrem Bey...CHP'li sosyal medya profillerinebaktığınızda dedesi ya da babası Selanikgöçmeni olmayan neredeyse yok. Beyanesastır, unutmayın.Zaten ailenizinolan soyadınızı "olarak değiştirmiş olmanız, camilerde verdiğiniz pozlar, "Günde 60-70 iftar açıyorum" açıklamalarınız falan beyaz Türkler, mavi yakalılar ve solcularımız arasında yeterince homurdanmaya neden oluyor.23 Haziran'a şunun şurasında bir aydan az zaman kalmış, bu kez sandıkları da kimse boş bırkamaz, aman diyeyim!