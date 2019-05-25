23 Haziran seçimlerinde tekrar karşı karşıya gelecek olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, bugüne değin tek başlarına pek çok televizyon programına çıktılar.

Adayların videolarına şöyle bir göz attım. Hafızamı zorladım...

Kritik dönemlerde siyasilerimizle teke tek röportajlar yapmış bir televizyoncu olarak, Yıldırım ve İmamoğlu'nun performansları için şunları söyleyebilirim.

Bir defa Binali Yıldırım'ın sakinliği dikkat çekici şekilde hissediliyor. Sunucuyu da seyirciyi de germiyor. Samimi espriler yapıyor. Şive komiğine düşmeden Anadolu ağızlarını ustalıkla kullanıyor. Muhatabının yüzüne gözlerini dikerek ya da bakışlarını kaçırarak değil ayarında bir zamanlamayla bakıyor. Bazen gülüyor, üzüldüğünü göstermekten çekinmiyor. Bu ona rahat, güvenli, büyüklerim kızacaklar ama "cool" bir hava veriyor.

Kısacası, yıllardır siyaset sahnesinde gördüğümüz Binali Bey'in imajında bu seçimde de değişlik yok. Ancak son dönemlerde kıyafetlerinin çok daha özenle seçildiği de gözlerden kaçmıyor.

Ekrem İmamoğlu'na gelince...

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