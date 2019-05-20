Yerel seçimler nedeniyle siyasi gerginliğin yükseldiği 2019'un en anlamlı fotoğrafı dün Samsun'da verildi.***
Atatürk'ün düşman işgaline karşı örgütlediği hareketin yola koyulduğu gün olan 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yıldönümünde siyasi yelpazenin her rengi yan yana geldi.
Ortada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan... Sağında MHP lideri Devlet Bahçeli, solunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Herkes orada. Mustafa Destici (BBP), Önder Aksakal (DSP), Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi) ve Doğu Perinçek (Vatan Partisi.)
Ben, her meşru siyasi aktörün doğal olarak kabul etmesi gereken asgari müştereği net şekilde ilan eden bu kareyi sevdim.
Çünkü her devlet gibi, Türkiye'nin varoluş mücadelesi de çözülmüş bir problem değil. 100 yıl önce cetvelle çizilen sınırların yeniden belirlenmeye çalışıldığı bir coğrafyanın tam orta yerindeyiz. Misak-ı Milli sınırları yine tartışma konusu.
Böyle bir konjönktürde seçmenler olarak, kentteki demokrasi oyununa katılan herkesten rengini muhafaza ederek bu sorumluluğa uygun davranmasını beklemek de hakkımız olsa gerek.
Kareye girme medeniliği gösteren tüm siyasilerimizi tebrik ediyoruz.
Tabii ki verilen fotoğraftan hoşnut olmayanlar da var. Zıt ideolojilere mensup görünseler de bu kişilerin ortak bir noktaları var:
"Atatürk takıntısı!"
Kimi İslamcılar, Mustafa Kemal'in düşman
işgaline karşı verilen topyekûn mücadelenin
ardından rejim değişikliğine gitmesini
hatırlatıyorlar... Dışarıya karşı kazanılan zaferin içeride kaybedildiğini
söylüyorlar.
O dönemin kimi icraatlarının bugünün demokratik değerleri içinde kabul edilemeyeceği ortada. Ancak "bilançoya baktığımızda"
bugün Cumhuriyetimizin o günleri fersah fersah aşıp 100 yıldır varlığını koruduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o günlerdeki tercihlerin verimliliği
tartışılabilir ancak son tahlilde
genel olarak işe yaradıklarını söyleyebiliriz. Kısacası bu eski tartışma geleceğe dair çok da anlamlı bir etkinlik değil.
Yine bu arkadaşların simetrisinde yer alan bazı Kemalistler de Samsun'da kayda geçen kareden memnun değiller.
Onların takıntıları da bugün artık Türkiye'nin ortak değerlerinden olan Atatürk'ü o günlere hapsetmek
... Kurtuluş savaşını asıl içeriye karşı verilen bir mücadele
olarak görmek. Aradan geçen yüzyıla ve bizzat Atatürk'ün itirazlarına
rağmen 1923 perspektifini dondurulmuş bir ideoloji
olarak bugün yeniden hayata geçirmeye
çalışmak.
Birbirinin değirmenine su taşıyan her iki yaklaşım da gerici
değil mi?
***
Biraz da gülelim...
En ufak bir uzlaşı kırıntısına bile tahammül edemeyen, varlığını kavgaya kaosa borçlu olanların dünkü telaşında
ortaya renkli görüntüler de çıktı.
Sizin favoriniz hangisiydi?
Ben en çok, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun tarihi 19 Mayıs fotoğrafına takmaya çalıştığı kulpa güldüm mesela...
HDP'nin CHP'deki eş milletvekili, "fotoğrafta niçin hiç kadın yok"
diye söyleniyordu.
Kadın kotasından CHP'ye giren Mehmet Bekaroğlu
'nun mutlaka kendisine
bir cevabı olacaktır değil mi?