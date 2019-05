Yerel seçimler nedeniyle siyasi gerginliğin yükseldiği 2019'un en anlamlı fotoğrafı dün Samsun'da verildi.

Atatürk'ün düşman işgaline karşı örgütlediği hareketin yola koyulduğu gün olan 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yıldönümünde siyasi yelpazenin her rengi yan yana geldi.

Ortada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan... Sağında MHP lideri Devlet Bahçeli, solunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Herkes orada. Mustafa Destici (BBP), Önder Aksakal (DSP), Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi) ve Doğu Perinçek (Vatan Partisi.)

Ben, her meşru siyasi aktörün doğal olarak kabul etmesi gereken asgari müştereği net şekilde ilan eden bu kareyi sevdim.

Çünkü her devlet gibi, Türkiye'nin varoluş mücadelesi de çözülmüş bir problem değil. 100 yıl önce cetvelle çizilen sınırların yeniden belirlenmeye çalışıldığı bir coğrafyanın tam orta yerindeyiz. Misak-ı Milli sınırları yine tartışma konusu.

Böyle bir konjönktürde seçmenler olarak, kentteki demokrasi oyununa katılan herkesten rengini muhafaza ederek bu sorumluluğa uygun davranmasını beklemek de hakkımız olsa gerek.

Kareye girme medeniliği gösteren tüm siyasilerimizi tebrik ediyoruz.

