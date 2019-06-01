Turistleri de hesaba katarsak İstanbul nerdeyse 20 milyonluk dev bir metropol.

Yunanistan'ın toplam nüfusu 10 milyon... Ermenistan'ın 3 milyon. Bulgaristan'ın 7 milyon. Suriye'yi ne siz sorun ne ben söyleyeyim...

Ülkenin 2004 yılı verilerine göre 18 milyon olan nüfusun ciddi kısmı Türkiye'de, İstanbul'da.

Komşularımızın toplamı kadar nüfusa daracık bir alanda ev sahipliği yapan İstanbul'da suların akması, çöplerin toplanması, kanalizasyonun çalışması bile mucize gibi.

Kenti yönetenlerin baş etmesi gereken en önemli problemlerden biri de günde yüzlerce aracın katıldığı trafik.

Bu konuda son yıllarda çok önemli projeler hayata geçirildi. Marmaray, 3. Köprü, yeni metro hatları, tüneller vs... İlave olarak bir Boğaz kenti olan İstanbul'da deniz yolunun işlevsel olarak kullanılması gibi alternatifler de akla gelebilir.

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Ama trafiği rahatlatmak içinverecek ve neredeysemaliyetsiz adımlar atmak da mümkün.Bunun için de işe mevcut imkânlarla bir şekilde akanunsurları ortadan kaldırmakla başlanabilir.Örneğin çakar terörü!Evet, terör. Çakarlı araçların neden olduğu kazalar, kavgalar, hepsinden önemlisidüşünülünce az bile söylüyoruz.Sözünü ettiğim, ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi zaten kendilerini belli eden ve trafikte üstünlükleri tartışma konusu olmayanların çakarları değil elbette.Sivil araçlardakilerden bahsediyoruz.Bağlantıhatta ters yönlerde İstanbulağlatıyorlar. Makasatarak,zaten ağır ilerleyenbinlerce aracınbasmasına ve trafiğin tıkanmasınaneden oluyorlar.Bu konuda pek çok şikâyet yapılıyor.Çözüm önerileri de dile getiriliyor.Bence kafaları karıştırmamak için trafikte hangi sivil araçta çakar olacağına dair net bir kriter belirlenmesi şart.Örneğin bir araçta çakar kullanılabilmesien makul ve anlaşılır kriter.Hangi çakarlı araç bakana, milletvekiline, belediye başkanına, il meclis üyesine ait...falan... Karıştırmaya gerek yok.Tabii ki bir de cezalar konusu var.Cezalarınbilemiyorum amasağlam bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuortada.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ile koordineli yürüteceği bir acil eylem planıyla bu sorunu çok kısa sürede ortadan kaldırılabilir.Hem trafik daha akıcı hale gelir, hem de trafikte kendimizi daha güvenli hissederiz.Belki de en önemlisi, kimse kendisiniAyrıca bu düzenlemeyle birlikteda gerçek anlamına kavuşur,Sesimizi