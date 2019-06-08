Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran öncesinde kozlarını ekranda paylaşmaları için yoğun bir talep vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "okey" vermesiyle netleşen süreçte nihayet kanal da belli oldu. Meslektaşımız Melik Yiğitel'in aktardığına göre beklenen karşılaşma TRT ekranlarında olacakmış.

Kimileri İmamoğlu'nun her biri olaylı geçen röportajlarını ortaya koyup Binali Bey'in bu yayına çıkmaması gerektiğini söylüyor. Böyle bir karşılaşmanın Yıldırım'ın ciddiyetine zarar vereceğini düşünüyorlar.

Kendilerine katılmıyorum. Zira Artık şeffaf bir dönemde yaşıyoruz. Bu tarz yüzleşmeler kaçınılmaz. Kaldı ki Binali Bey'in dillere destan soğukkanlılığı belki İmamoğlu'nun üzerinde çokça tartışılan "plastikliğini" net şekilde ortaya koymaya yarayabilir. Sonuçta da siyaseti gerçek mecrasına çekecek renkli bir iş ortaya çıkabilir.

Programın formatı henüz netleşmedi. Ama muhtemelen bir moderatör olacak. Ve kuşkusuz spiker değil siyasete hakim bir gazeteci olmasını beklediğimiz bu arkadaşımızın işi en az adaylar kadar zor olacak.

Öncelikle, adayların "seçimden sonra öğrenirsiniz" türünden cevaplarla soruları taca atmalarına cesurca engel olacak kadar programa hakim olmalı.

Programın başında ilkeleri, çerçeveyi ve konuşma sürelerini net bir şekilde izah etmeli.

Üzerindeki tarafsız yönetme baskısını abartıp pasif kalmamalı. Adayların birbirlerine yöneltmedikleri iddiaları, kamuoyunda tartışılan konuları yeri gelince programın akışına dahil etmeli.

Konuşulması muhtemel konulardaki görselleri ve tarafların sunacağı "delilleri" rejide hazır bulundurmalı. Program sonrasına ödenecek hiçbir hesap bırakmamalı.

Eminim ki o gece bu karşılaşmayı en dikkatli izleyecek isimlerden birisi de Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır.

Zira kendisinin yıldızı da Melih Gökçek'le STAR TV'deki düellosunun ardından parlamıştı. O güne değin halkı tanımadığı bir bürokrat olmasına rağmen adı herkesçe duyulmuştu. Ardından da Deniz Baykal bir seks kasedi komplosuyla koltuğundan edilince CHP'nin müstakbel başkanı olarak tüm gözler üzerine çevrilmişti.

İmamoğlu seçimi kaybederse Kemal Beyin işi kolay... Ama kazanırsa, tarihin tekerrür etmesine kimse engel olamaz.

Tüm Türkiye'ye iyi seyirler.