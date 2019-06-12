Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 17 yıl iktidarda kalarak bir rekorun altına imza attı.

Dahası hâlâ ülkede bir liderlik tartışması yok. Muhalefet bunca yıldır Erdoğan'a rakip olacak herhangi bir ciddi alternatif çıkartamadı. Belki İstanbul seçimleri yerel de olsa muhalefet cephesinde bir heyecan yarattı. Ama hâlâ kendisinin ve 10 puan önünde yürüdüğü partisinin Türkiye genelinde oyu, en yakın rakiplerini ikiye katlıyor.

2023'e kadar Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığı düşünülürse, Erdoğan'ın zaten kırılması zor bu rekoru aşması da kimse için sürpriz olmayacak.

Sonrasına dair yapılacak her türlü tahmin kahve falında hallice olacağı için burada duralım.

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Cumhurbaşkanı'ın 17 yıldır iktidarınıbaşarısı göstermesi Türkiye siyasi hayatınınde değiştirdi.İlki, sandıktaki halk desteğininbir siyasi iktidarıkılmaya yetmeyeceğinedairyerle yeksan etti., İnönü'nün 12 yıl iktidarda kaldığıdönemin ardından,olan hiçbirsiyasette bu denli güçlü olmamıştı.Erdoğan'ın demokrasi açısındanelde ettiği başarı rakiplerininmanevralarıyla yanıt buldu.hamleler de kuşkusuz, karşısındaki "sol" olarak tarif edilen bloktan geldi.Daha önce yok sayılan hattabir grup olarak görülenhoş görünmek için soyunulan takiyeler...Şövnist milliyetçilerle ya da sapma olarak görülen akımlarla ittifaklar...Ne var ki bir yere kadar "" despotizmiyle izah dilen bu taktikler, tekrar edile edileAskeri darbeyle iktidarı almakmesela.Dahası da kötüsü bu gaspıyapmayı bile gayet ahlaki bir tercih olarak görüyorlar.Ah nerede bizimSuriyelileri plajlara sokmamak gibi,bile tercihetmediği şövenist uygulamalar birbugünlerde...Gelinen aşamada, "işçi sınıfından" emekçilerden oy isteyenlerin yardımlarını hatta lazım olursa özel uçaklarını yerli ve yabancısermaye sınıfı karşılıyor...Ve daha bir sürü fıkra gibi örnek.Evet, Türkiye solunun bu hızlı savrulmasının sorumlusu Erdoğan'dır. Solda en azındanalan bırakmalıydı rakiplerine...Ne bileyim en azından, solun yıllardır temel taleplerinden olanŞimdi kimbağlayacak!