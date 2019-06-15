Kulislerde bir takım anketler konuşuluyor. Ama bir araştırma şirketinin sahibi olan Hakan Bayrakçı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaptığı şu itirafının ardından insan hangisine inanacağını şaşırıyor: "Seçimin yüzde 50'nin bir iki altı ya da bir iki üstünde biteceğini biliyordum. Ama ben yüzde 51 ile kazanacağını söyleseydim Erdoğan'ın, camia (CHP) ve bahsettiğim kitle beni çarmıha gererdi." Aman! Bayrakçı iyi ki söylememiş değil mi? Nasıl olsa o açıklamasa da birkaç gün sonra kimin cumhurbaşkanı seçildiğini gördük, arkadaşımız da canını kurtardı! Peki, seçimlere daha sekiz gün var merakımızı nasıl dizginleyeceğiz? Elbette araştırma şirketleri içinde işini layıkıyla yapanlar da var. Ancak kimin ne için yaptırdığı ve açıkladığı meçhul anketlerin verilerini elemeye harcayacağımız enerjiyi daha net alanlarda kullanabiliriz. Mesela, adayların 31 Mart öncesine kıyasla kampanyalarında ne gibi değişikliklere gittikleri üzerine kafa yorabiliz.

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Binali Yıldırım cephesiyle başlayalım. Çarşamba günü atv-aHaber ortak yayında sorularımızı yanıtlayan Binali Bey'de ve ekibinde gözlemlediğim ilk değişimi" şeklinde özetleyebilirim. Zira 31 Mart öncesi kendisi ve parti teşkilatı bu konuyla ilgili olarak eleştirilmişlerdi. Şimdi de Yıldırım ve AK Parti teşkilatı adetaBinali Bey ve çekirdek ekibinin yanı sıra, mesaisi Ankara'da geçen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal da, Bahçeli'nin ifadesiyle,atmış durumda. Yıldırım'ınetmesi ve üstüne moderatörlük için CHP yandaşı bir gazeteciyi önermesi de budelili.Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasındaki değişimi ise, Cumhur İttifakı adayınınbir noktada tarif etmek mümkün: "!" Çünkü esnafa gider ve hâlâ konuşulan valiye hakaret skandalı, İmamoğlu'nun 31 Mart öncesi çizdiğiSandıkların kurulmasına bir hafta kala Ekrem Bey'inolmaması için de parti adayınıDün de CHP'den "" türünden garip bir açıklama geldi. Anlaşılan o ki İmamoğlu'nunaltüst etmiş. Ne yapacaklar acaba, adaylarını sığınağa indirip 23 Haziran akşamı serbest mi bırakacaklar? Yarınki tartışma için de bir formül bulurlar mutlaka. Tavsiyem, çok takıntı yapmasınlar... Bu arada, acaba diyorum, Ekrem Beydedim bahanesini de yalanlasa, "dedim uleyn" dese... "" diye sevinecek küsküngönlünü yeniden kazanamaz mı? Zira hukuki süreç her halükarda işleyecek ve delillere bakılırsa paçayı kurtarması çok da kolay olmayacak. Efendim... Geç mi kaldı diyorsunuz? Öyle demeyin sayılmamış sandıktan umut kesilmez.