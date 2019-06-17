Dün Türkiye Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu tartışmasını izledi. FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın yönettiği program tüm haber kanalları tarafından canlı verildi.

Tartışmada ilk soru 31 Mart seçimlerinin neden iptal edildiği sorusuydu. İlk cevap hakkı Yıldırım'a tanındı. Yıldırım anlaşılır bir dille sandıkların küçük bir kısmı sayıldığı halde oy farkının asimetrik bir hızla lehlerine döndüğünü anlattı. Aynı soruyu yanıtlayan İmamoğlu ise görsel malzemelerle desteklediği cevabında rakamlara boğuldu. Rakibi kadar net bir mesaj veremedi.

İlk bölüm için söylenecek başka bir şey yok. Aslında sonrası içinde...

Zira adaylar 31 Mart'la ilgili olan bu soruda takılıp kaldılar. Yeniden sayım sonucu kaç oy geçerli hale geldi? Anadolu Ajansı o gece veri akışını niçin kesti? CHP niçin yeniden sayıma itiraz etti? İlk kez hangi aday kazandığını ilan etti? Partiler sonuçlar netleşmeden İstanbul'da billboardlara neden ilanlar verdiler? Vs.

Kısacası ilk yarım saat, 23 Haziran seçimlerine değil, geçmiş bitmiş bir sürece dair daha önce adaylar tarafından defalarca tekrarlanmış tezleri dinledik.

İsmail bu kısır döngüyü hesaba katıp 31 Mart'a programın sonunda gelmeliydi.

***

***