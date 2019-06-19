Ben şu an yerinde olsam berbat uyanırdım güne.

Bugün gökyüzü pırıl pırıl, güneş var, ağaçlar yemyeşil ama bana hava biraz kasvetli gelirdi.

Hiçbir şey yapmak gelmezdi içimden.

Kafamdan atmaya çalışsam da sık sık "Değer miydi" diye düşünürdüm.

Yok, siyasetçiden bahsetmiyorum.

O belli ki hedefe çok yaklaşmış olmanın sarhoşluğu içinde.

Alışmış... Yalana değil, valiye "it" dediği halde "Bas-it dedim ki" diyebilecek genişliğe.

Çok sorun etmiyordur yani. Bu da diğerlerinden biri işte diye düşünüyordur. Öyle ya biri de bir bini de yalanın.

Evet, gazeteci olanı düşünüyorum ben asıl.

***

***