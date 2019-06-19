Ben şu an yerinde olsam berbat uyanırdım güne.***
Bugün gökyüzü pırıl pırıl, güneş var, ağaçlar yemyeşil ama bana hava biraz kasvetli gelirdi.
Hiçbir şey yapmak gelmezdi içimden.
Kafamdan atmaya çalışsam da sık sık "Değer miydi" diye düşünürdüm.
Yok, siyasetçiden bahsetmiyorum.
O belli ki hedefe çok yaklaşmış olmanın sarhoşluğu içinde.
Alışmış... Yalana değil, valiye "it" dediği halde "Bas-it dedim ki" diyebilecek genişliğe.
Çok sorun etmiyordur yani. Bu da diğerlerinden biri işte diye düşünüyordur. Öyle ya biri de bir bini de yalanın.
Evet, gazeteci olanı düşünüyorum ben asıl.
Öyle ya dünyanın neresinde olursa olsun, bir gazeteci hakemlik edeceği "debate" öncesi taraflardan biriyle
oteldeki "date
"ini izah edemez.
Nesini edecek?
Tartışma öncesi taraftarı olduğu partinin adayının ayağına
gitmişsin. Skandal görüşmeyi karşı taraf öğrenip telefon edince
"Sizinle de görüşeyim" demişsin. Ve iddialar, görüntüler ortaya çıkana kadar bu olayı seyircilerin kamuoyundan gizlemişsin.
Tamam, bizim buralarda durum biraz farklı. Bu kültürel çölde her şey mucize etkisi yaratıyor. Medya tarafından nefret müptelası haline getirilmiş hazır bir kitle var.
Programında 99.90 satılan, Atatürk'ün süveterlerinden giydin mi
, kadına şiddetten
tutun da yalana kadar her türlü ilkesizliği tolere edebilecek bir pazar.
İktidar partisiyle ilişkisi sadece oy vermekten ibaret
olan vatandaşa yandaş
yaftasının
yapıştırıldığı bu cangılda CHP
'den
vekil, belediye başkanı, danışman olsan bile
gazeteciğine, "tarafsızlığına" halel gelmiyor.
Ama bu kadarı, herkesin her şey olabildiği bir tek rezil olamadığı Türkiye
için bile fazla!
***
İşin daha da vahimi, gazetecimiz medyaya AK Parti kontenjanından
dahil olup daha
sonra CHP'nin medyadaki temsilciliğine
dönüştüğü halde "rakibi" tarafından önerilmişti
bu göreve.
Sabah akşam, gazeteciliğin sınırlarını çok aşarak vurduğu AK Parti'nin yöneticileri güvenmişti
kendisine.
Laf olsun diye söylemiyorum...
Tartışma öncesi moderatörlüğünü değerlendirmelerini istediğim AK Parti yöneticilerinden
bizzat dinledim senin gazeteciliğine ne kadar güvendiklerini.
Bu da onların sorunu
mu diyorsun?
Peki, o halde meslektaşın olarak senin soruna dönelim.
Soruları verdin mi yoksa aldın mı
arkadaşım?
Daha net sorayım... Uğur Dündar'ın bile kabul etmediği neyi
kabul etmiş olabilirsin
İsmail?
3 dakika falan değil, sana istediğin kadar da süre.
Sen düşünürken ben de Selma'yı arayayım.
O gece yönettiğin tartışmayı izlerken "Bu adam soruları vermiş" diye şüphelerini dile getiren bir arkadaşım... "Yok artık, o kadarını da yapamaz" demiştim kendisine; ukalalık etmişim
. Özür dilemem lazım da.