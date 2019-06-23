Bugün sandık başına gidiyoruz. Yaşadığımız kenti yönetsin diye belediye başkan adaylarından birini seçeceğiz.

Seçmenler olarak aylardır omzumuza yüklenen gerginlikten yavaş yavaş kurtulacağız.

Evet, zaman alacak. Çünkü çok yüklendiler. Gerçeklik algımızı darmaduman ettiler. Bizleri gözümüzün gördüğüne, kulağımızın duyduğuna inanamaz hale getirdiler. Yalanı sıradanlaştırdılar.

Birey ve toplum olarak müştereklerimizi, ahlaki kabulleri, ilkeleri ayaklar altına aldılar. Öğrendik ki aşılmayacak sınır yokmuş bu cangılda. Güvenimizi, saygımızı çaldılar.

Dün seçime saatler kala eli daha yükselttiler. Karşı tarafta gördükleri bir siyasetçiye ailesi üzerinden saldırdılar.

Berat Albayrak'a yapılanlardan söz ediyorum. Bu kez dolar düşmeye başladığı için olsa gerek bel altına indiler.

Operasyonu, bu tarz itibar suikastlarına sistematik olarak zemin hazırlayan ekşi sözlük denen mecra üzerinden başlattılar.

Ellerinde ne somut bir delil ne de görgü tanığı olduğu halde bir kullanıcıya "Berat Albayrak teknede bir mankenle görülmüş" diye bir başlık açtırdılar. Sonra sosyal medyada elden ele yaydılar.

Aynen öyle o kadar ucuz bu ülkede herkes hakkında her türlü dedikoduyu ortaya sürmek. Ekşi sözlükler emrinize amade.

Daha acı olansa zerre kadar güvenilirliği olmayan bu operasyonel sitedeki trol dedikodusu üzerinde, adıyla sanıyla arzı endam eden koca koca adamların, kadınların tepinmesiydi.

Şüphesiz içlerinde en iğrenci, son dönemlerde ekranda gördüğümüz, bir CHP avukatının attığı twitti.

Feminist takılan bu hanımefendiyi, evli barklı çoluk çocuk sahibi bir adamın karalanması kesmemiş olacak ki, gözünü hemcinsine dikti. Hiç utanmadan Albayrak'ın eşine sardı Twitter'dan.

Kazanacağınız, kaybedeceğiniz bir belediye başkanlığı bu kadar alçalmaya değer mi?

Seçimler gelip geçse de bu çukurlaşmalar unutulur mu?

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OKAN ÇOK EĞLENCELİYDİ



Okan Bayülgen'in TV100'de Ekrem İmamoğlu ile yaptığı röportaj tek kelimeyle felaketti. Bayülgen'in CHP'nin adayına sorduğu "Nasıl bu kadar temizsiniz" türünden soruları izlerken bizleri utandırdı.

Bu tarz soruları arkadaşım sorsa ne dersem aynılarını ekrandan Okan'a da söyledim.

Okan'ın geçtiğimiz gece Binali Yıldırım'la yaptığı röportajsa tek kelimeyle harikaydı. Aynı saatte yayında olduğum için videolarına baktığım programı izlerken çok eğlendim.

Seçim öncesi Yıldırım'la yapılan en iyi röportajı Okan kotardı diyebilirim. Geçtiğimiz hafta kanaldan iki arkadaşımla birlikte Binali Beyle yaptığımız röportajda ben bu kadar eğlenceli olamamıştım mesela.

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SORU SOR CANIMIZI YE AHMET



Seçim sürecinde başarılı röportajlardan birinin altına imza atan diğer isimse Ahmet Hakan oldu.

Hakan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la TRT ekranlarında yaptığı röportajda başarılı bir performans sergiledi. İyi sorular sordu, programın temposunu yükseltti.

Umarım Ahmet buradan farklı bir ders çıkartmaz. Zira insanlar bu kez onu yandaş oldu diye değil, adam gibi soru sorduğu için sevdiler.