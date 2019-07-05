23 Haziran Seçimleri öncesi terör örgütü PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT Kürdi ekranlarındaydı.

Osman Öcalan yayında, PKK'nın mevcut dağ kadrosunun ve örgütün yasal kanadının (HDP) çizgisini eleştiren açıklamalar yaptı.

Bu gelişmenin seçim öncesi HDP'li seçmene yönelik bir propaganda olduğunu söyleyen muhalefet, "Kırmızı bültenle aranan teröristleri devletin televizyonuna çıkartıyorlar" eleştirisini yaptı.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise şu açıklamayı yaptı:

"Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum ancak TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler... TRT'yi yönetenler bütün hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak adımlarını atarlar ve TRT Kürdi'nin reytingini yükseltmeyi de düşünür, ülkeye neyin, nasıl faydalı olacağını da düşünür, buna göre de adımını atar ve buna göre de adımlarını atmışlardır."

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