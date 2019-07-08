Dün Cumhuriyet gazetesi "Gazetecilere büyük fişleme" manşetiyle çıktı.

Gazete haberinde, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) isimli kuruluşun Türkiye'deki yabancı basın kuruluşlarıyla ilgili hazırladığı bir raporu konu etmişti.

Raporun tartışılan bölümlerini kaba hatlarıyla inceledim.

İçinde Alman, Fransız, Suudi, Rus ve ABD sermayesiyle finanse edilen kimi internet sitelerinin politik tutumlarına dair tespitler var.

Ayrıca bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerle ilgili tamamen açık kaynaklara dayanan biyografiler.

Şu gazetede çalıştı, öne çıkan, tartışılan haberleri, tespitleri şunlardı vs.

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Sosyal medyada raporla ilgili başlayan tartışmanın ardından SETA'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:"Uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetleri uzun süredir kamuoyunda tartışılıyordu. Tartışmaların odak noktası bu kuruluşların tek sesli bir yayın çizgisine sahip olduklarıydı. Buna karşın uluslararası medya kuruluşları ise çok sesli ve objektif bir yayıncılık yaptıklarını öne sürüyordu.SETA olarakbulunmak istedik. Rapor bu çabanınbir ürünü. Bu raporda uluslararasımedya kuruluşlarının kritikincelendi. İlave olarak bukuruluşlarda çalışan gazetecilerin sosyalağ analizi yapıldı.Çalışma tamamenyapılmıştır.Herkesin ulaşabileceği haberler ve sosyal medya paylaşımlarını içermektedir.Özellikle muhalif gazetecilere odaklanan bir çalışma değildir.Bu kuruluşların bazılarının Türkiye ofisinde çalışanlarınınçalışmamızın değil adı geçen."Tüm dünyanın konu ettiği, tartıştığı, üzerinde STK'ların ve düşünce kuruluşlarının raporlar hazırladığıönemli bir mevzu. Hatta ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve Çin gibi pek çok egemen ülkede mevzu "ulusal güvenlik" çerçevesinde tartışılıyor.Konunun, bazı yabancı basın kuruluşlarının seçimler öncesi temel gazetecilik reflekslerini ve ticari kaygılarını bir kenara koyarak "güç birliğine" soyunduğu,ortak "platform" oluşturduğu Türkiye'de gündem olması da normal.Söz konusu raporla ilgili SETA'ya yapacağım tek eleştiri ise gazetecilerin siyasi pozisyonlara dair analizlerinde,türünden örneklere başvurmaları. Zira bu değersiz örneklerRaporu "" türünden manşetlerle karşılayanve ne zaman "Soykırım" diyeceklerinimerak ettiğimiz BBC Türkçe ve türevlerinetavsiyem de dönüp aynaya, arşivlerinebakmalarını...MeselaCumhuriyet gazetesine. Bugün tartıştıklarıkategorizasyonları çok çok aşan,SETA'nın raporundakiyle kıyaslanmayacaksığlıkta, trol kaynaklı şemalar ve listelerhemen önlerine düşecektir.Ne diyeyim...O zaman da hallerine, yaptıklarına, söylediklerine gülüyordum, şimdi de.