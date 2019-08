Türkiye'nin en önde gelen tatil merkezlerinden olan Bodrum Kurban Bayramı'nın yoğunluğuna hazırlanıyor. Seçimler nedeniyle tatillerini yarıda kesen vatandaşlar gidince kısmen sakin geçen sezonun hareketlenmesi en büyük beklenti.

Keşke her şey tatilcilerin dönüşüne bağlı olsaydı ve onlar dönünce her şey çok güzel olsaydı!

Ama ne yazık ki o her şey sanıldığı kadar basit değil.

Zira geçimini turizmden sağlayan bölge halkı ve tatil için gelenler kara kara düşünüyorlar. Sezon hareketlenince ne yapacağız diye?

Çünkü nüfusu 200 bin olan Bodrum yazın 1 milyon 500 bin civarında insanı ağırlıyor. Bu rakam bayramlarda daha da artıyor.

Ve en pahalı tatil yeri olan Bodrum'un kapasitesi ancak 5-10 bin kişiyi kaldırmaya müsait.

Kapısında lüks arabaların beklediği, birkaç asgari ücretin hesap diye masaya geldiği restoranlarda lağım kokusu tarifeye dâhil.

Arıtma diye bir şey adeta yok. Kanalizasyon da... Her şey cup denize!

Temmuz sıcağında su kesintisi vaka-i adiyeden.

Türkbükü, Yalıkavak gibi meşhur beldelerde yolda yürümek hele geceleyin cesaret işi. Birkaç metre kaldırım bile yok.

Yollardan bahsetmiyorum bile. Araçla giderken bazen öyle noktalara geliyorsunuz ki, herhalde buradan sonrasına katırlarla devam edeceğiz diye düşünüyorsunuz.

Betonlaşmanın vardığı boyutu ise yukarıdaki fotoğraftan içiniz kan ağlayarak görebilirsiniz!

İşin kötüsü, Gündoğan'da olduğu gibi güzelim koylarda çirkin, bölgenin doğasıyla, dokusuyla, kültürüyle alakası bile olmayan "katliamdan" farksız inşaatlar son sürat devam ediyor.

Hal buysa insanların Bodrum'da ne işi var diye aklından geçirenleriniz vardır.Birincisi bunca çabaya, iş bilmezliğe, kötü yönetime rağmen bereketİkincisi, gitmeyince, görmeyince unutacağımız yerlerden bahsetmiyoruz. Kaygılandığımız, kendi memleketimiz.Ve son olarak, sorun yalnızca Bodrum'la sınırlı değil. Türkiye'nin gözünün bebeği olan bu coğrafyadaki diğer tatil yerlerinde de durum farklı değil.Yakın zamanda yolu'e'ye'ye,'ya vsdüşenler bana hak vereceklerdir.Peki, hiç mi umut yok?Gelecek nesillerden miras aldığımız altın yumurtalayan tavuklarımızın göz göre göre can vermesini mi izleyeceğiz?Elbette hayır. Merkezi yönetim, "yerel" bir yönetimden çok daha fazlası olan Türkiye'nin dünyaya açılan bu kapılarına el atmalı.Örneğin Turizm Bakanlığıhazırlayıp söz konusu bölgeleriedebilir.Başka türlü, yıllardır estirilenkendinegelmesi imkânsız görünüyor.Sözünü ettiğimiz bölgelerin kahir ekseriyetininda bu işe engel değil.Aklı başında, vicdan sahibi, geleceğini bu topraklarda gören her düşünceden insan bahane değil çözüm üretenin var olacağı daha rasyonel bir sürece girdiğimizin farkında.İş başına gelen yeni belediye başkanları da gördüğüm kadarıyla, kendi partilerinden de olsadevam etmenin uzun vadede mümkün olmadığının farkındalar. Ankara 'nın desteği olmadan gidişata seyirci kalacaklarını ve yardım beklediklerini ifade etmeyiGelin çözüme ortak olun. Çok değil, gelecek yaza her şey çok daha farklı olabilir.