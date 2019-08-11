Seçimlerin ardından oluşan yeni atmosferde siyasetin rasyonelleşmesi beklentimi sıkça tekrar ediyorum. Ancak bu kadar hızlı gelişmeler yaşanacağını doğrusu beklemiyordum.
Geçtiğimiz gün, hemen hemen hiçbir konuda aynı şeyi söylemeyen AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin yan yana gelip Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye bir çağrıda bulunulması bu anlamda tarihi bir adım.
Alıntılama biraz uzun olacak. Ama siyasi farklılıkları tolere ederek, Türkiye demokrasisinin kurumsallaşması ve vesayet odaklarından arındırılması için sergilenen bu sivil adımın hakkını vermek gerek:
"Bizler, Türk milletinin iradesini TBMM çatısı altında temsil eden dört siyasi parti grubu olarak; terör örgütü FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yönelik büyük bir tehdit olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'nin maruz kaldığı bir darbe girişimi ile en kanlı terör eylemini planlayan ve uygulamaya koyanların bu örgütün elebaşı ve mensupları olduğu gerçeğinin Türk yargısı tarafından tescil edildiğini vurgulayarak, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu hainlerin saldırısına maruz kalan Gazi Meclisimiz tarafından Türk milletinin egemen iradesini ve demokratik kazanımlarını korumak uğruna verilen mücadeleyi dikkate alarak, FETÖ'nün darbe girişimine kahramanca direnen ve bu uğurda canlarını veren 251 şehidimizi rahmetle ve binlerce gazimizi minnetle anarak, başta örgüt elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere, FETÖ mensuplarının işlemiş oldukları suçların hesabını Türk adaleti önünde evrensel hukuk ilkeleri temelinde vermeleri yönünde Türk milletinin güçlü iradesini yinelemek isteriz..."