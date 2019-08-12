ABD, kız çocuklarına yönelik cinsel saldırı, seks ticareti, insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamasından Metropolitan Cezaevi'nde tutuklu olan milyarder Jeffrey Epstein'ın hücresinde ölü bulunmasıyla çalkalanıyor.

ABD devletinin, bir hafta önce de intihara kalkıştığı için "takip prosedürüne" aldığı ülkenin en ünlü pedofili suçlusunun kendini öldürdüğünü açıklaması başlı başına skandal.

Ama daha önemlisi, ülkenin en zengin adamlarından olan Epstein yalnızca bir suçlu değildi. O ülkeyi yöneten ünlü siyasilerin en mahrem sırlarına vakıf bir şahitti de.

Epstein'ın, adı seks skandalına karışan Bill Clinton'dan tutun da George W Bush ve Barack Obama'ya kadar pek çok siyasiyle yakın ilişkileri bir sır değildi.

Hillary Clinton'ın kampanyasını destekleyen de oydu sadece "konuşacağım" deyince bile bakan istifa ettiren de... Arap şeyhlerinin ve Amerikalı siyasetçilerin sık sık ziyaret ettiği 'seks adaları'nın sahibi de Epstein'ından başkası değildi.

Ülkenin son Başkanı Donald Trump 2002 yılında New York dergisindeki bir profilde bakın milyar dolarlık sapıktan nasıl bahsediyordu:

"Onunla birlikte vakit geçirmek çok eğlenceli. Benim gibi güzel kadınları sevdiği ve bunların çoğunun genç olduğu da söyleniyor."

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Amerikalılar Epstein skandalını ne kadar konuşsa yeridir. Ziragibi duran siyasilerlebulmayı başaran bu"konuşmasına" sayılı günler kalmıştı.CNN'in haberine göre cezaevinden kalp krizi geçirir halde hastaneye kaldırılan Epstein'ın. Ve incelenen belgelerde Epstein'ınvehakkında suçlayıcıolduğu belirtiliyor!Ne tesadüf ama...İşin iğrençliği pedofili iddialarıyla sınırlı değil...Asıl korkunç olan Epstein üzerinden patlak veren bu kirli ilişkiler ağınınaldığı iddiası."Komplo teorisi canım" diyenleriniz varsa, kendilerine bir dönem bu ilişkilerin anlatıldığı "Pizza Gate" skandalınıntarafından nasıl tiye alındığını hatırlatırım.Mesele ciddi.Unutmayın,bir tek bize özgü değil.