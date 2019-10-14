Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye'nin PKK-YPG'ye yönelik sınır ötesi harekâtını şu sözlerle değerlendirmiş:

"1974'te biz adına Barış Harekâtı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir."

Akıncı'nın bu çıkışını, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'ye yüklenen Avrupa Birliği'ne göz kırpma olarak değerlendirenler var.

Olabilir.

Öyle ya, meşruiyetini Avrupa başkentlerinde arayan siyasiler "anavatanda" bile terör operasyonları sırasında içe doğru geğirirken, "yavru vatandakiler" ne yapsa yeridir, değil mi?

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Ancak beni asıl ilgilendiren, Akıncı'nın bu cümleyi kurarken takiye yapmaması...Tıpkı, PKK-YPG'ye yönelikdüşünen Türkiye'deki pekçok solcu gibi, söylediklerine inanması. Vebu perspektifininolduğunudüşünmesi.Sözünü ettiğim bu samimiyet, bence söz konusu tartışmada havalarda uçuşan "Çünkü sömürgecilerin gözlerini diktikleri yerlerde en çok ihtiyaç duydukları şeyhali!Baksanıza, bir Kürt ulusal kurtuluş hareketi olduğu öne sürülen YPG-PKK, yıllardır asıl mücadelesiniolan Türkiye'ye karşı veriyor... Kürtlerin ikinci sınıf vatandaş sayıldıkları, mülk bile edinemedikleri Şam rejimine ya da PJAK'lıların (PKK'nın bir kolu) vinçlerle asıldığı İran'a karşı değil!İnanç olmasa bu saçmalığı göre göre kim ölür kim öldürür?

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PKK-YPG ile "diplomasi" öneren Akıncı gibi, ABD'nin açıktan silahlandırdığıkoca koca insanlarıbilmiyorum.Ama dün Trump'ın ağzından çıkan şu sözler, sanırım güvendikleri dağların kendileri hakkındaki düşüncelerini anlamalarına yardımcı olacaktır:"Kürtler ve Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye PKK'yı teröristlerin en kötüsü olarak görüyor. Başkaları araya girip o ya da bu taraf için savaşmak isteyebilir.Evet, biz ölürken, "" diyerek izliyor adamlar. Teröristlerin ellerine tutuşturdukları silahlardan başka kaybedecek şeyleri yok nasılsa, rahatlar.Bugün yönettiği halkı 1976'da Rum çetelerin katliamlarından kurtarankıyaslar hale gelen Akıncı ve yoldaşıartık şımarıklığı bırakmalılar.Eğer Türkiye zayıflar ya da bölünürse, bölgededa yok olacağını akıllarından çıkartmamalılar.Yatıp kalkıpABD askerleri arkalarından çekilince "" diye ağlayanların halindeniçin çıkartılacak ne dersler var!