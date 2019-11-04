Farkındasınızdır, epeydir yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili konuşulmaz oldu.

Dikkatimizi çekiyor, çünkü altı yedi yıldır beynimizi yediler... Koro halinde, bu büyük projenin hayata geçmesi halinde başımıza büyük felaketler açacağını söylediler.

Onca zorluk aşılarak açılan havalimanı hizmet vermeye başlayınca bu kez de "Olmamış ki" diye söylenmeye başladılar...

Bir defa yeri yanlıştı... Hem sonra kuşların yolu üstündeydi... Ayrıca çok büyüktü, insan için de kayboluyordu... Bu kadar büyüğüne ne gerek vardı.

Evet, hepsi bitti gitti.

İstanbul'un hava ve kara trafiğini rahatlatan ve daha güvenli hale getiren yeni havalimanı tıkır tıkır işliyor. Herkes de kullanıyor.

Üç beş yıl sonra bu tartışmalar hatırlanmayacak bile. Geriye sadece dünya çapındaki bu dev eser kalacak. Bize hizmet verecek.

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Tıpkı, boğazın altından geçenya da bir mühendislik harikası olangibi...Baksanız, daha açıldıkları gün çirkefliği "A" seviyesine vardıranlar, bugün maşallah tünellerden çıkmıyorlar. Kutlamalarını,falan hep oralarda yapıyorlar.Gerçi açılır açılmaz doldu ama bakın görün seneye de "Ne gerek vardı bu kadarına," diye söylendikleriuzun kuyruklar oluşturacaklar. Yanda uzayıp giden, kendine yeterli görenlerin kullanabileceği eski yolun yüzüne bakan çıkmayacak. Belki bir kaç romantiko kadar.

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Siyaset dünyasında da durum pek farklı değil.Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'ya gelipsahada takip ettiği saatlerde ajanslara Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da düştü:sivil toplum örgütleri var ve bunların harcamalarının büyük bir kısmı AB tarafından fonlanıyor. Orada Suriye halkınagötürüyorlar.Şimdibu hizmetlerintamamı yok olacaktı. Biz oradakiSuriyeliler'i düşünmek zorundayız."Evet, evet, doğru okudunuz,Kılıçdaroğlu'na ait bu sözler...Daha düne kadar içeride ve dışarıda "" diye ısrarla soran, ancak bugün'ne soyunan Kemal Bey'e.Şaşırıyor muyuz?Tabii ki hayır!