Birleşik Krallık halkı Haziran 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrılmak için gittiği referandumda "evet" oyu vermişti.

Ancak aradan geçen üç yıla rağmen somut bir ilerleme sağlanamamıştı. Bir önceki Başbakan Theresa May de AB ile vardığı Brexit anlaşmasını Parlamento'da kabul ettirememiş ve ağlayarak görevi bırakmıştı.

Ülkenin yeni Başbakanı Boris Johnson ise cuma gecesi, seçim vaadi olan Brexit'i Avam Kamarası'ndan geçirmeyi başardı. İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak. Geçmiş olsun.

Bir zamanlar "üzerinde güneş batmayan" Krallık'ın omuzlarından büyük bir yük kalktı diyebiliriz.

Zira ikili anlaşmalarıyla diplomasi tarihinde adeta destan yazan Birleşik Krallık, AB'nin sınırlamalarından, kotalarından kurtulmuş oldu.

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Brexit karşıtı çevrelerse tam aksi görüşteler. Bu boşanmanın Birleşik Krallık halkının refahını olumsuz etkileyeceğini iddia ediyorlar.Ne var ki, Brexit referandumundave AB'nin İngiltere'yi "içeride" tutmak" için ısrarı kimin kaybedeceğinin açık bir göstergesi.Araştırmalar, İngiltere'nin ayrılmasıyla AB'nin bütçesindeoluşacağını gösteriyor. Sadece Almanya 'nın bu açığın 4 milyara yakın kısmını üstlenmek zorunda kalacağı belirtiliyor. Yunanistan ve Doğu Avrupa ülkeleri gibiyükünün daha çok hissedileceği açık.Elbette sorunlar aidatlarla sınırlı değil... İngiltere'nin ayrılması, zaten rekabet gücü günden güne zayıflayan Avrupa'da" yaratabilir.Bu da birlik için sonun başlangıcı olabilir.

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