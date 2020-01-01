Yeni yılın ilk gününe yüklenen anlamlara dair "realist eleştirilerin" birçoğuna elbette katılıyorum. Ancak önümüzdeki günlerden beklentilerimizin olmasının da kimseye bir zararı dokunmaz.

Ayrıca mekana ve zamana olan bağlılığın görülmemiş bir hızla azaldığı bilgi çağı kaosunda sürüklenen insanın bu tarz milatlara ihtiyacı var. Durup muhasebe yapmasına "bir vesile" olacak dönemeçlere...

Zira insanın hayatında o kadar hızlı koştuğu dönemler oluyor ki, başına ne geldiğini kimi zaman ancak yıllar sonra anlayabiliyor! O da ne kadar anlayabilirse işte...

O halde aynada halimize bakmanın, geçmişteki tercihlerimizin yansımamızdaki izlerini sürmenin ve geleceğe dair dersler çıkartmanın, kararlar almanın, planlar yapmanın bize sayısız faydası olacağı ortada.

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Hepsinden öte, bireyinkoruyabilmesi içiniçinde bulunduğu halingerçeğini fark etmesi gerekiyor. Ve tabiideğiştirilmesinin mümkün olduğunu da...Dikkatle bakın çevrenize... Yalnızca beyindekiibaret olan "gerçekliğine" hapsolup kalan ve bazen oradan çıkamayan pek çok insan göreceksiniz.8 milyar insanın nefes alıp verdiğisorun yaşadığı ya daNefret ederek gittiği işiyle ayak sürüyerek girdiği evi arasında başka birolduğunu unutan...Mazisini, alışkanlıklarını bir deneyim değil de yük gibi sırtlanan ve altında ezilen...Ne yazık ki kayıp gidiyorlar aramızdan; hatta bazıları ölmeden.

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Bana sorarsanız, paçanıza asılıp değişmenize, değiştirmenize engel olanlara, hayallerinizi küçümseyenlere hiç olmazsa artık bu sene geçit vermeyin derim.Eğer yapacak planınız kalmışsa mutlaka yapın. Varsın, olmasın. YUnutmayın, dışarıda, gözlerimizi ve kalbimizi açıp, renklerini, ışığını, sonsuz olasılıklarını, kısacası tüm nimetlerini fark etmemizi bekleyenUmudunuzun, paylaştıkça artan neşenizin, sevginizin ve samimiyetinizin daim olacağı bir yıl dilerim.