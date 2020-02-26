Sınırlarımıza dayanan koronavirüsün yayılma hızına bakılırsa, bu bela kaçınılmaz şekilde eninde sonunda bize de uğrayacak.

İran sınırını kapatsanız, koronavisten ölümlerin yaşandığı ABD'den, Rusya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan vs. gelenleri ne yapacaksınız?

Koronavirüs'ü tespit etmek için henüz etkili bir yöntem de bulunamadı.

Şüphelileri gözlemek için haftalarca karantinaya almaktan başka tercihiniz yok. Havaalanlarında, gümrük kapılarında, limanlarda yapılan testlerde şüpheli görülen herkesi karantinaya alacak bir alt yapıya da dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile sahip değil.

Aşının bulunması için gereken süre ise Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı en iyimser tahminle 1,5 yıl.

Özetle, bilinen bilimsel tedbirleri alıp hazırlık yapmaktan başka elinizden gelecek bir şey yok. Onu da layıkıyla yapıyorlar.

***

Gelelim iyi habere...Yayılma hızı tahminlerin üzerinde çıkanBugüne kadar da koronavirüs tespit edilen 80 bini aşkın hastadan 27 bin 700'ü iyileşti. Her yıl grip virüsleri dünyada 500 bine yakın insanı öldürürken, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı şu an itibariyle 2600.Yani koronavirüs, yaygın medyada tasvir edildiği gibi, her bulaştığını, koronavirüs yayıldıkça biroluşacağını ve virüsün tıpkı sars gibi sönümleneceğini söylüyor.Küçükusta, havanın 20 derecenin üzerine çıkması ve havadaki nemin artmasıyla virüsün bulaşıcı olma özelliğinin de azalacağını ekliyor.

***