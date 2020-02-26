Sınırlarımıza dayanan koronavirüsün yayılma hızına bakılırsa, bu bela kaçınılmaz şekilde eninde sonunda bize de uğrayacak.
İran sınırını kapatsanız, koronavisten ölümlerin yaşandığı ABD'den, Rusya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan vs. gelenleri ne yapacaksınız?
Koronavirüs'ü tespit etmek için henüz etkili bir yöntem de bulunamadı.
Şüphelileri gözlemek için haftalarca karantinaya almaktan başka tercihiniz yok. Havaalanlarında, gümrük kapılarında, limanlarda yapılan testlerde şüpheli görülen herkesi karantinaya alacak bir alt yapıya da dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile sahip değil.
Aşının bulunması için gereken süre ise Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı en iyimser tahminle 1,5 yıl.
Özetle, bilinen bilimsel tedbirleri alıp hazırlık yapmaktan başka elinizden gelecek bir şey yok. Onu da layıkıyla yapıyorlar.
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Gelelim iyi habere...
Yayılma hızı tahminlerin üzerinde çıkan Covid-19'un öldürme oranı yaklaşık %3.
Bugüne kadar da koronavirüs tespit edilen 80 bini aşkın hastadan 27 bin 700'ü iyileşti. Her yıl grip virüsleri dünyada 500 bine yakın insanı öldürürken, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı şu an itibariyle 2600.
Yani koronavirüs, yaygın medyada tasvir edildiği gibi, her bulaştığını zombiye çevirip öldürmüyor.
Prof Dr. Ahmet Rasim Küçükusta
, koronavirüs yayıldıkça bir "toplumsal bağışıklık"
oluşacağını ve virüsün tıpkı sars gibi sönümleneceğini söylüyor.
Küçükusta, havanın 20 derecenin üzerine çıkması ve havadaki nemin artmasıyla virüsün bulaşıcı olma özelliğinin de azalacağını ekliyor.
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Bu tarz küresel kriz durumlarında yaratılan panikse, salgınların potansiyel etkilerinin katbekat üzerinde
oluyor.
Açın bakın sosyal medyayı. FETÖ
'cü trollerin koronavirüs'ün Türkiye'de görüldüğüne, ölümlerin olduğuna ve bunların devlet tarafından gizlendiğine dair sayısız yalanını
göreceksiniz... Elbette bu pisliklerin yalanlarını adıyla sanıyla yayan siyasetçileri, CHP
yalakası gazetecileri vs. de...
Resmen koronavirüsün Türkiye'de görülmesi için sabırsızlanıyorlar.
Dün de İran'daki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren THY
uçağıyla ilgili yalanları çoğaltmakla meşguldüler. Tıp bile teşhis için haftalarca süre isterken, bu felaket tellalları şıp diye, Ankara'ya inen uçaktaki yolcularda koronavirüs çıktığını ilan ediyorlardı!
Bu provokatörlüğün, eleştirellikle, gazetecilikle, siyasetçilikle hepsinden öte insanlıkla alakası olduğunu söyleyebilir misiniz?
Pazartesi günü bu köşede konuyla ilgili çıkan yazım üzerine, FETÖ'cüler yanlarına gazeteci kılıklı kriptolarını da alıp sosyal medyada epeyce patırtı yaptılar.
Yazının tam yerine denk geldiğini
hoplayanlardan gördüğüm için altını çizerek bir kere daha tekrar ediyorum:
"Kitleleri temel zaaflarından yakalayıp idare etmede uzmanlaşan ve bunun adına da muhalefet diyenler, becerebilseler, İran'a gidip koronavirüsü elleriyle getirmekte bir an bile tereddüt etmezler."
CIA ajanı FETÖ'cülerin operasyonlarını meşru muhalefet olarak görenler için az bile söylemişim.
Zira memleket ve sağlığımız için koronavisüten daha tehlikeliler.
Üzerine alınmak isteyen varsa bir daha buyursun.