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MELİH ALTINOK
29 Mart 2020, Pazar MELİH ALTINOK

Herkesi aptal sanma virüsü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma gecesi ulusa sesleniş konuşmasında Koronavirüsle ilgili sert tedbirler açıkladı:
Şehirlerarası seyahatlerde artık valilik izni alınması gerekecek.
Toplu taşımada seyrek oturma düzenine geçilecek.
Piknik alanları ve ormanlar hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi de buralarda toplu olarak bulunmak yasak olacak.
Askerler, 14 günlük karantinaya uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaklar.
Yurt dışı uçuşlar da tamamen sona erdirildi.

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Bu tedbirlerin neye işaret ettiği çok açık. Eğer dizimizi kırıp evde oturmazsak devlet bu işi zorla yapacak!
Sonuçta, Koronavirüs kapmasak da, sokağa çıkma yasağı gibi olağanüstü tedbirlerle hepimiz mağdur olacağız.
Çünkü ekonomi tamamen duracağı için iflaslar, işten çıkartmalar yaşanacak.
Kimileri bu "maliyetlerden" bahsedince "İnsanların canı söz konusu siz parayı mı düşünüyorsunuz" diyor.
Boş laf...
Zira 'de daha şimdiden işsizlik maaşı için başvuranların sayısı 3,5 milyonu geçmiş durumda.
Savaş öncesi dönemleri hatırlatan ekonomik daralma işaretlerinin yakın süreçte kaç cana mal olacağını kim söyleyebilir?
Öyle ya, insanları sadece Koronavirüs öldürmüyor. Dünyada her yıl en az 25 bin kişi açlıktan ölüyor.
İshal gibi, tamamen ekonomik sebeplerden dolayı önlemeyen hastalıklardan bile yüzbinlerce (1,6 milyon) insan hayatını kaybediyor.

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Dolayısıyla, devleti, ABD gibi güçlü ülkelerin bile göze alamadığı bu tedbire mecbur bırakmamak ve ileride daha ağır bedeller ödememek için biraz daha sabretmekten başka şansımız yok.
Başa gelen çekilir...
Saf saf, devletin bu gibi durumlarda ilk akla gelen sokağa çıkma yasağı gibi tedbirleri niçin almadığına hayret edeceğimize aklımızı kendimiz için kullanalım.
Tutan mı var?
Mümkün olduğunca ilişkilerimizi sınırlandıralım, başkalarıyla teması en aza indirgeyelim.
Mesela "48 saat hiç çıkma" kampanyalarına tam destek verelim. Hatta devamını getirip ilerideki karantina süremizden yiyelim!
"Ben yapsam ne yazar, Yozdil'in dediği gibi dışarısı ahmak dolu" demeyin.
Başkasının aptallığı yüzünden ölenler, kendi aptallığı yüzünden ölenlerden çok olmasa gerek değil mi?
Ayrıca benden duymuş olmayın ama başkaları da sizin aptal olduğunuzu düşünüyor olabilir.
Tıpkı sizin gibi.

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