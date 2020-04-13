Dün her yerde Aydın Efeler Belediyesi'ne ait araçların sokağa çıkma yasağında kentte Sözcü gazetesi dağıttıklarına dair haberler vardı.

Uygulama, "Karantina gününde belediyenin kıt imkânlarını siyasete harcıyorsunuz" eleştirileriyle karşılaştı. "Vatandaşa ekmek, su gibi temel ihtiyaçlar yerine parti gazetesi mi dağıtıyorsunuz" diyenler çoğunluktaydı.

Bu arada tartışma yalnızca Efeler Belediyesi üzerinden devam ediyor ama Türkiye'nin pek çok kentindeki CHP'li belediyeler Sözcü dağıttılar, dağıtmaya da devam ediyorlar. Ortada yeni bir durum yok.

Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de de belediyelere ait işletmeler birer Sözcü bayii. Halk Ekmek'ten aldığınız ekmeği bedavaya Sözcü'ye sarabilirsiniz. Hem poşete de para vermemiş olursunuz.

Hem, Ahlatlıbel Parkı'na girerken gişede bedava dağıtılan Cumhuriyet'ten, Sözcü'den birer tane almanızın size ne zararı olur? Çime yayılırken altınıza serersiniz.

Win win! Herkes kazanıyor yahu!

Tabii bu değirmenin suyunun nereden geldiğinin hiçbir önemi yok.

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Sözcü dün, sokaklar boş kalınca"geçici bir anlaşma" olarak izah etmeyeçalışıyordu.Belediyelere,miyoksa ayni değer olarak mı yaptılar bilemiyorum? Gazete dağıtımı karşılığında Sözcü de vermiş olabilirler.Belki, Yozdil'in 1881 adet bastırıp tanesini 2.500 TL'den sattığı kitaplarınsatmış da olabilirler belediyelerimize. Kreşlere koysunlar, isteyen alsın diye...Tabii canım yine bedava!Dağıtılan hep aynı gazetenin nüshaları olsa daiçin feda olmasın mı?

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