Şu ana kadar 2,5 milyon kişinin yakalandığı ve 171 bin insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle hemen hemen tüm ülkeler aynı tedbirlere başvurdular.

Sınırlar kapatıldı. Okullarda eğitime ara verildi. Kafeler, restoranlar, berberler, parklar kapatıldı. Sokağa çıkma yasakları ilan edildi...

Derken tüm dünyadan tedbirlerin gevşemeye başladığına dair haberler gelmeye başladı.

Bu süreçte 22 milyon insanın işsiz kaldığı ABD'de "üç aşamalı açılma planı" açıklandı. Başkan Donald Trump planı, başlarda 200 bin ölüm beklediklerini ancak şimdiki tahminlerinin 65 bin olduğunu söyleyerek izah ediyor.

Almanya, Danimarka, Çekya, Norveç, Polonya da bazı işyerlerini, ana okullarını ve parkları açmaya hazırlanıyor.

Fransa ve İspanya ise henüz gevşemeye karşılar.

***

Salgının ABD ve Avrupa ülkelerine göre iki hafta kadar geç görüldüğü Türkiye ise işi en sıkı tutan ülkelerden. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilere getirilen izolasyona ek olarak hafta sonları da sokağa çıkma yasağı var.Son olarak 23 Nisan tarihinde başlayacakduyuruldu.Ancaktedbirlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

***