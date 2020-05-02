Tüm dünyada koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanların gündelik yaşam pratiklerinde ciddi değişiklikler oldu. İki üç ay gibi kısa bir sürede yüzlerce yıllık geleneklerimizi, alışkanlıklarımızı rafa kaldırdık.
İbadethaneler, okullar, üç beş kişi yan yana geldiğimiz mekânlar, konser alanları, meydanlar kapalı. Arkadaşlarımızın, yakınlarımızın, hatta kendi evimize girerken bile "acaba insanları tedirgin" ediyor muyum diye çekinir olduk.
Sarılmayı, el sıkışmayı, çocukların başını okşamayı hatta yan yana yürümeyi bile bıraktık.
Birkaç kişi dahi olsa yan yana gelmesin diye nikâhlar erteleniyor.
***
Kimilerimizin, bu kadarcık sürede oluşan yeni duruma uyum sağlama yeteneğiyse
nerdeyse mükemmele yakın.
Tedbir olduğunu bilerek kurallara uyulmasından bahsetmiyorum. Cezası var, yaptırımı var, yasalara mecburen uyacağız... Sözünü ettiğim insanın doğasına ve tarihine aykırı bu hali çabucacık içselleştirmek.
Öyle ki karantina ve izolasyon tedbirlerinin
"yeni normal"
olmasını arzu edenler
bile var.
Yıllardır bize zor sabretmiş olmalılar ki
, "Aman iyi
oldu, zaten çok üst üste yaşıyorduk, biraz mesafe iyidir
canım" diyenlere rastlıyorum.
Ve "Acaba kraliyet ailesinde mi büyüdüler" diye düşünmeden edemiyor insan?
***
Pratikteki bu yeni durumun yarattığı söylem de son derece baskıcı ve tahammülsüz.
Tek bir koronalı hasta kalmaması amacına göre tavsiye edilen izolasyon tedbirlerine yönelik eleştiri yapmak bilime, "gerçeğe" karşı pozisyon almak
gibi tanımlanıyor.
Akademiye hakim tezlerin karşısında "sürü bağışıklığı" gibi yüzlerce yıldır işleyen alternatif bilimsel yöntemlerin tartışılması hatta "teklif dahi edilmesi"
yasak.
Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın başına gelenlere bakın... Şu sözleri nedeniyle günlerdir linç ediliyor:
"İnsanları anayasal haklarına aykırı olarak zorla evlerine hapsediyorsunuz. Yanlış ve korkunç yollarla insanların özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz. Bu, insanları Amerika'ya getiren ya da Amerika'yı inşa ettiği değerlere aykırı
... "İnsanlara özgürlüklerini geri verin. Amerika'yı özgürleştirin."
Ne var bu sözlerde?
Birileri de çıkar, tezleri üç günde tartışmasız kabul edilen egemen bilimsel söylemin dayattığı tezleri eleştirir?
"Alışamadım"
der.
Bilimde günah mı var?
Var!
Çünkü modern zamanların engizisyoncuları da bunlar.
Bu arada bilginin sınırsız ve sansürsüz yayılması için bizlere bir armağan olduğu söylenen sosyal medya mecraları, Musk'ın korona paylaşımlarını engellemeye başlamışlar.
Anlaşılan aşırı "marjinal"
bulmuşlar.
Ne kadar özgürlükçü bir tavır ama...
Yakışıyor mu Bay Zuckurberg?