Erken seçim tantanası tutmadı.
Çünkü 2017'de kabul ettiğimiz yeni hükümet modeli, kuru gürültüyle, medya aracılığıyla gaza getirilen siyasilerin, ülkeyi yılaşırı seçime sürüklemesine müsaade etmiyor. Erken seçimi, olması gerektiği gibi, ancak olağanüstü sebepler söz konusuysa mümkün kılıyor.
Dolayısıyla, mevcut duruma bakarak önümüzdeki seçimlerin planlandığı gibi 2023'te yapılacağını söyleyebiliriz.
Henüz başlarında olduğumuz yeni sistemin sağladığı bu öngörülebilirlik, ekonomiden siyasete her alanda istikrarın önünü açıyor. Yönetime talip olan siyasi aktörlerin manipülasyonlardan medet ummasını engelliyor, onları rasyonelleşmeye zorluyor.
Bu söylediklerimin temenninin ötesinde bir gerçeklik olduğunu görmek için partilerin son dönemde açıkladıkları önceliklerine, faaliyetlerine bakmak yeterli.
Örneğin her partinin bugünlerdeki ortak hedefi, 2023'te oy kullanacak olan milyonlarca genç seçmene ulaşmak.
***Gençlik döneminin, ergenliğe girilen 12-15 yaşlarında başladığı ve göreli olarak yetişkinliğe erişilen 25 yaşına kadar sürdüğü kabul ediliyor. Türkiye'de 13 milyon insan genç grubunda. 2023 seçimlerinde de hepsi seçmen.
***Gençleri yakalamak isteyen ve bunun için de sosyal medyada daha fazla görünür ve etkin olmanın yöntemlerini arayan siyasilerin göz ardı etmemesi gereken nokta bence tam olarak burası.