Erken seçim tantanası tutmadı.

Çünkü 2017'de kabul ettiğimiz yeni hükümet modeli, kuru gürültüyle, medya aracılığıyla gaza getirilen siyasilerin, ülkeyi yılaşırı seçime sürüklemesine müsaade etmiyor. Erken seçimi, olması gerektiği gibi, ancak olağanüstü sebepler söz konusuysa mümkün kılıyor.

Dolayısıyla, mevcut duruma bakarak önümüzdeki seçimlerin planlandığı gibi 2023'te yapılacağını söyleyebiliriz.

Henüz başlarında olduğumuz yeni sistemin sağladığı bu öngörülebilirlik, ekonomiden siyasete her alanda istikrarın önünü açıyor. Yönetime talip olan siyasi aktörlerin manipülasyonlardan medet ummasını engelliyor, onları rasyonelleşmeye zorluyor.

Bu söylediklerimin temenninin ötesinde bir gerçeklik olduğunu görmek için partilerin son dönemde açıkladıkları önceliklerine, faaliyetlerine bakmak yeterli.

Örneğin her partinin bugünlerdeki ortak hedefi, 2023'te oy kullanacak olan milyonlarca genç seçmene ulaşmak.

***

Gençlik döneminin, ergenliğe girilenyaşlarında başladığı ve göreli olarak yetişkinliğe erişilen 25 yaşına kadar sürdüğü kabul ediliyor. Türkiye'de. 2023 seçimlerinde de hepsi seçmen.Kimi araştırmacılar,adını verdikleri gençliğinolduğunu, bu nedenle tamamını sandık başında görmeyeceğimizi söyleseler de siyasi partiler için çok değerli bir kesim oldukları ortada.Kaldı ki, dillere pelesenk olan bu apolitik tanımınolduğu da meçhul.Bence gençlerin sorunlarının, beklentilerinin ya da "dillerinin" eski kuşaklarınkinden farklı olması onların "duyarsız- sorumsuz"göstergesi.Yani politik süreci "layıkıyla" anlayamayan gençler değil, pekâlâ onlardan yakınan önceki kuşaklar da olabilir.

***