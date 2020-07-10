Kasımdaki başkanlık seçimi kampanyasının startını sokakta George Floyd protestolarıyla veren ABD muhalefeti pandemi nedeniyle miting yapmıyor.

Gerekçeleriyse mitinglerde koronanın bulaşma ihtimalinin olması.

Peki ya destek verdikleri kitlesel sokak eylemlerinde bulaşmıyor muymuş bu virüs?

Telaşa mahal yok! Zira bildiğiniz üzere Trump düşmanı ABD yerleşik medyasının oluşturduğu 'Bilim Kurulu'ndan eylemler için "fetva" aldılar.

Şaka yapmıyorum...

New York Times'da, CNN'de Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestoların Covid-19 vakalarında artışa yansıdığıyla ilgili net verilere ulaşamadığı duyuruluyor.

Gerçi bizde olduğu gibi, koronaya ABD'ye Trump'ı destekleyen "Hristiyan hacıların" getirdiğini iddia eden henüz çıkmadı. Ama ciddi ciddi, sokak protestolarının güvenli olup olmadığı kimin neyi protesto ettiğine bağlı olduğunu öne süren yazarlar var.

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Hem zaten, Trump'ın gaflarıyla meşhur rakibideğil mi?Eğer ana akım medya eliyle dayattıkları... Buna bağlı olarak toplumsal huzursuzluğu körüklerlerse... Hatta sokakta silahlı karşıt grupları çatıştırabilirlerse başaracaklarını düşünüyorlar.Kısmen de ülkeyi salladılar. Şimdiden ABD'deki işsizlerin sayısı çalışan nüfusun yarısını geçmiş durumda.Ne var ki stratejinin ters tepme ihtimali çok yüksek. Sokakta yürürken çapulcuların döverek ayaklarından spor ayakkabılarını aldığı(sessiz çoğunluk) pabucunu dama atmamak lazım!Trump yenidenbir sürpriz yapabilir.

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Zira pandemi ortamı sürprizlere çok müsait.Daha düne kadar sıkı Trump destekçisi olan siyahi rap şarkıcısıbile kasım seçimlerindeolacağını açıkladı. Dahiyane fikri Tesla'nın CEO'su'tan almış. Karısıda kendisini destekliyormuş.Haklısınız bizi şaşırtmaz.2023 seçimlerine daha üç yıl olduğu halde, korona meşhuru profesörlerin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı bir ülkede yaşıyoruz biz.Üstelik dahaadayını açıklamadı.mümi?Kemal Bey muhtemelenyaşamakistemeyecektir.Dün İYİ Parti'den gelen "açıklamasını da yabana atamayız değil mi?Ama geçen sefer Gül'ün adaylığını engellediğini açıklayan Meral Hanım'ın rakibi, yeniden'yi ayağa kaldırıp başına geçen'ın eski karısıolabilir. Biliyorsunuz o da fırladı sahneye., kazanmak için şansları da...Bence bizdeki 2023 seçimleri, kesinlikle kasımdaki ABD seçimlerinden daha renkli olacak.