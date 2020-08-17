Açık havada maske ve sokağa çıkma yasakları gibi izolasyon tedbirleri konusunda eleştiri yaptığımda sosyal medyada beddualarla karşılaştığım oluyor:

"İnşallah siz ya da bir yakınınız koronaya yakalanır da..."

Pandeminin "yalan" olduğu ya da bana bulaşmayacağıyla ilgili bir beyanım olmadı. Nasıl olsun ki?

Ayrıca papağan gibi tekrar edilenler dışındaki bilimsel tezleri duyunca şirazesi kayan arkadaşların içini soğutacaksa ilk dalgada ailemden koronaya yakalanan da oldu. Çok şükür şimdi sapasağlam.

Kızmıyorum elbette.

Çünkü koronanın beyin ve sinir sistemi üzerindeki etkileriyle ilgili iddialar muğlak olsa da yaratılan korkunun muhakeme yeteneğimizi esir aldığı ortada. Yerli ve yabancı basının yedi yirmi dört pompaladığı panik havasına kapılmadan kanaat oluşturmak zor iş.

Bu yüzden soğukkanlı bir şekilde anlatmaya devam edeceğim.

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İşlevsiz yada daha büyük sorunlara yola açabilecek izolasyon tedbirlerini bilimsel tezlerle tartışmaya açmakAçık havada maske zorunluluğu, 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlamaları, seyahat ve ticaret engellemeleri gibi, artıksorgulamak "çıkıntılık" sayılmaz.Maskenin, eldivenin, patronun ya da müşterinin takmadığı, ancak işçinin, garsonun taktığı bir statü simgesi haline dönüştüğünü söylemekdiye tercüme edilemez...Sağlığımızı koruyacağı bilimsel olarak kanıtlanmayan bir takım izolasyon tedbirlerinin yarattığı durağanlığın, dahaneden olduğunu anlatmak "kapitalistlik" olarak okunmaz...DSÖ tarafından yavaş yavaş ısıtılangibieden önerilerden şüphe etmek komplo teorisyenliğine girmez...Bilim kurullarındanyerine, kimi cesur hekimlerin ileri sürdüğü korunma ve tedavi yöntemlerine odaklanmalarını talep etmek...Yaratılan korkudan kaynaklı telaşın ve belirsizliğin, yaşlıları, çocukları ve emektar sağlık çalışanlarınıbaş başa bıraktığını söylemek sorumsuzluk olarak yaftalanamaz.Ciddi bilim insanlarının şimdilik gülüp geçtiği "aşı müjdelerine" mesafeli durmak, fıkradaki gibi" demek değildir.

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Zaten bir gazeteci olarak işim de tam olarak bu... Suskunluk sarmalı ne kadar derin olursa olsun gördüğümü, doğru bildiğimi, dile getirilmeyeni anlatmak.Konuşmaya, yazmaya devam edeceğim. Dindar ve seküler bedduacılarım dahil hepinize de sağlıklı, mutlu ve özgür günler dilerim.Zira "düğümün çözüleceği" kasımdaki ABD seçimlerine kadarbu belayla her şeyden çok meşgul olacağımız anlaşıldı.Birbirimize, umudumuza, dayanışmamıza, iyi dileklerimize ve aklımıza her şeyden çok ihtiyacımız olacak.